Испания: "Проблема не в гендерной идентичности, а в обществе, которое не приемлет разнообразия"

В начале марта в Испании вступил в силу новый "Закон о реальном и эффективном равенстве трансгендеров", именуемый также "Законом о гендерном самоопределении", позволяющий менять в документах имя и пол с 16 лет без каких-либо условий – на основании простого заявления. Раньше юридическая смена пола в Гражданском реестре (Registro Civil) была возможно только после прохождения двухлетней гормональной терапии и психиатрического освидетельствования.

Подобная либерализация представляется рискованной некоторым представителям медицинского сообщества, резко против инициативы правящих социалистов выступают испанские консерваторы. Корреспондент Euronews Валери Горья побеседовала с теми, для кого это законодательное новшество стало долгожданным прорывом и признанием их прав.

Эсекьель: "Не просто бюрократическая формальность"

23-летний Эсекьель – фитнес-тренер, мечтающий стать пожарным. Вот уже два с половиной года юноша, родившийся в женском теле, проходит курс гормональной терапии. Он также перенёс мастэктомию. По его словам, он начал транспереход, чтобы наконец начать жить в соответствии с тем гендером, с которым он себя идентифицирует: "Это всё равно что прыгнуть в пустоту, и надеяться, что там внизу будет вода, иначе падение будет фатальным!"

Через 3 месяца Эсекьель получит новое удостоверение личности (DNI) Euronews

Эсекьель подал заявление о новом гендерном самоопределении в одном из муниципальных учреждений Мадрида. Через три месяца ему нужно будет подтвердить своё решение, чтобы получить новые документы. "Это важный шаг, на него решаются лишь те, кто уже всё обдумал. Смена имени, смена пола в документах – это больше, чем просто бюрократическая формальность, пометка в карточке. Этот шаг будет иметь последствия для вашего окружения, повлияет на учёбу в университете, работу, вашу семейную жизнь. Это многое меняет, к этому невозможно относиться легкомысленно", – говорит Эсекьель.

По словам молодого человека, ему больше не придётся давать всевозможные объяснения при устройстве на работу. Он также надеется, что признание его в качестве мужчины со стороны государства поможет ему реализовать карьерные планы – попасть на курсы в пожарную часть.

По мнению противников закона, 16 лет – слишком юный возраст для самостоятельного принятия решения о смене пола в документах без медико-психологического заключения. При этом дети в возрасте от 12 до 15 лет также могут сделать это с согласия родителей.

Анхела Родрикес, государственный секретарь Испании по вопросам равенства и борьбы с гендерным насилием, считает, что критика необоснованна: "В нашей стране с 16 лет люди могут работать, вступать в добровольные сексуальные отношения. Женщины могут делать аборт, если это из выбор. Поэтому кажется разумным, что в 16 лет человек может заявить о своей гендерной идентичности".

Член кабмина утверждает, что "преимущество" закона в том, что он отделяет смену пола в документах от необходимости принимать гормоны или прибегать к хирургическому вмешательству: "Если гендерное самоопределение поменяется, изменения в реестре будут аннулированы".

Энкарни: "Либо мы приспосабливаемся, либо между нами будет пропасть"

Энкарни Бонилья Хуете возглавляет ассоциацию Chrysallis, объединяющую семьи с детьми-трансгендерами. В 12 лет ребёнок Энкарни, родившийся и росший девочкой, сообщил родителям, что ощущает себя мальчиком. "Мы были потрясены, – вспоминает Энкарни, – можно было представить, что речь идёт о другой сексуальной ориентации, но не о противоположной гендерной идентичности. Я совершенно не понимала, что происходит с моим ребёнком, но чувствовала некий внутренний гнев, который мешал ему быть счастливым".

12-летний Марк и его мать Энкарни. Euronews

Энкарни и её муж решили поддержать трансгендерный переход Марка. Родители уверены, что жизнь их семьи изменилась к лучшему.

"Я прошу всех, кто не считается со мной, кто выступает против моего перехода, не лезть в мою жизнь, уважать мои решения, – говорит подросток. – Какое они имеют право говорить о моей жизни, если они не знают, через что мне пришлось пройти? Дайте мне просто быть счастливым!"

По словам матери, нынешняя молодёжь очень разная: "Это поколение требует разнообразия. Либо мы приспосабливаемся к этому, либо между нами будет пропасть".