"Европейские левые" избрали Вальтера Байера ведущим кандидатом на выборах

Члены партии "Европейские левые" избрала ведущим кандидатом на июньских выборах малоизвестного политика. Его шансы возглавить Еврокомиссию, по мнению аналитиков, очень малы

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"Европейские левые" избрали австрийца Вальтера Байера своим кандидатом на пост главы Еврокомиссии на июньских выборах.

70-летний Байер, выходец из "Коммунистической партии Австрии", возглавляет движение с декабря 2022 года, но до этого не имел большого опыта в европейской политике.

На партсобрании в Любляне он выразил уверенность, что это ему не помешает, заявив журналистам, что "Европа - это не только Брюссель".

"Европа - это 27 стран, сотни городов и миллионы граждан. "Европейские левые" хотят представлять этих людей, чьи голоса редко слышны в Брюсселе", - сказал он.

Несмотря на то, что Байер является ведущим кандидатом группы, он не входит ни в один национальный список и поэтому не будет баллотироваться в Европарламент.

На собрании партии, которое, в отличие от заседаний других групп, проходило за закрытыми дверями, также был согласован манифест для европейских выборов, намеченных на 6-9 июня.

"Левые" определили пять приоритетов для предстоящей кампании: гражданские права, мир и демократия, стоимость жизни, климатический кризис и государственные услуги и социальные права.

Трудный путь в Еврокомиссию

Система ведущих кандидатов позволяет европейским партиям выбирать своего лидера на европейских выборах. Если партия получает наибольшее количество мест, то этот кандидат становится главным претендентом на пост председателя Европейской комиссии.

Действующий председатель Урсула фон дер Ляйен, объявившая ранее о своем желании баллотироваться на второй срок, считается фаворитом. Ожидается, что она будет официально утверждена в качестве кандидата от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на конференции этой группы в начале марта. ЕНП является крупнейшей группой в Европарламенте и, по прогнозам, останется таковой и после голосования.

"Зеленые" выбрали своими лидерами Терри Райнтке и Баса Эйкхаута, а социал-демократы, как ожидается, назначат на эту роль Николаса Шмита, нынешнего еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав.

Шансы "Левых" возглавить Европейскую комиссию очень малы.

Партия крайне расколота перед выборами, хотя по текущим прогнозам агрегатора опросов EU Elects, она может увеличить свое представительство в Европарламенте с 37 до 42 мест.