Может ли Евросоюз подтолкнуть Беларусь к демократии?

Александр Лукашенко выразил намерение баллотироваться на пост президента Беларуси в 2025 году. Это нанесло новый удар по продемократическому движению в стране, которое из без того было почти подавлено

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Это заявление было сделано в выходные во время парламентских выборов, которые были скорее ритуалом, чем демократическим волеизъявлением. Белорусы могли выбирать только из четырех партий, лояльных Александру Лукашенко. Голосование проходило под жёстким контролем, международные наблюдатели не приглашались, а оппозиционным партиям было законодательно запрещено выдвигать свои кандидатуры.

Это первые выборы в Беларуси после президентского голосования 2020 года, которое Запад посчитал фикцией. Оно вызвало волну массовых демонстраций и привело к аресту 35 тыс протестующих.

Лукашенко распорядился тогда о жёстоком подавлении инакомыслия, закрыл сотни независимых СМИ и заставил замолчать своих критиков, заключив их в тюрьму или вынудив отправиться в изгнание.

С тех пор Лукашенко, который вновь сблизился с Владимиром Путиным, организовал поток мигрантов на границу с ЕС, приказал угнать самолет Ryanair, следовавший между двумя европейскими столицами, и позволил российскому президенту использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину.

Европейский союз в ответ ввёл целый ряд санкций, пытаясь придушить экономику страны и оказать давление на режим Лукашенко.

Но эксперты говорят Euronews, что, несмотря на санкции и моральную поддержку Евросоюза, белорусская оппозиция остаётся в изоляции, а Лукашенко продолжает укреплять свое авторитарное правление.

Диссидентов лишают гражданства

Страны ЕС предоставляют защиту более чем 200 тыс белорусов, которые бежали из страны с 2020 года, в основном в соседние Латвию, Литву и Польшу.

Но в попытке наказать изгнанных диссидентов Лукашенко в сентябре прошлого года издал указ, предписывающий посольствам не выдавать и не продлевать паспорта белорусов.

Это означает, что тысячи изгнанников, связанных с активизмом, журналистикой или политикой, должны либо вернуться домой, где их, скорее всего, задержат, либо оказаться за границей без гражданства.

Александр Лукашенко выступает перед журналистами после воскресного голосования AP/Belarusian Presidential Press Service

Самым яростным соперником Лукашенко остается Светлана Тихановская, несмотря на то, что её вытеснили с национальной политической арены. Лидер демократических сил предложила учредить паспорт новой Беларуси. Он позволил бы гражданам, имеющим визу и вид на жительство за границей, получать проездные документы без необходимости возвращаться в Минск. Это предложение беспрецедентно и проблематично.

Некоторые страны, такие как Литва, где проживает около 61 тыс белорусских экспатов, включая Тихановскую, выдают специальные проездные документы своим белорусским резидентам. Другие, например Чешская республика, запретили предоставлять белорусам визы и вид на жительство.

Недоверие к белорусам возросло после вторжения России в Украину, особенно после того, как тысячи наемников ЧВК "Вагнер" обосновались в стране после неудавшегося переворота Евгения Пригожина в июне прошлого года.

"Некоторые страны ЕС, видя в бегущих из Беларуси угрозу национальной безопасности, уравнивают людей с режимом, что неправильно", - сказал Euronews политический аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

"Да, блоку необходимо тщательно следить за теми, кто пересекает территорию ЕС, подозревая их в связях с КГБ, - сказал он, имея в виду белорусскую разведку. - Но если мы хотим альтернативную Беларусь, то должны поддерживать это сообщество в изгнании. Иначе оно исчезнет, и мы получим государство, полностью подчиненное Лукашенко, своему диктатору, как Россия.

Санкции не кусают там, где должны

Санкции против Беларуси, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, сначала нанесли сокрушительный удар по экономике, которая сократилась на рекордные за 30 лет 5%. От разрыва связей с ЕС особенно пострадали такие отрасли, как производство удобрений и деревообработка.

Но Кремль помог своему верному союзнику преодолеть первоначальный шок, причем Минск адаптировался к потере экспортных рынков лучше, чем ожидалось.

На прошлой неделе ЕС заявил, что готов ввести дополнительные санкции за беспрецедентные репрессии в преддверии выборов.

Но аналитики теперь опасаются, что рестрикции контрпродуктивны. В глазах демократически настроенных белорусов подрывается облик Запада, на который они возлагают много надежд.

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"Самое большой эффект от санкций заключается в том, что они не позволяют белорусам путешествовать в Европу, - говорит белорусский политолог Артём Шрайбман. - Белорусы также не могут потреблять иностранные и европейские развлечения, например, фильмы. Это влияет на их свободы. Санкции в целом непопулярны, в том числе среди тех, кто симпатизирует оппозиции".

"Белорусский народ страдает от санкций ЕС, в то время, как его продолжает контролировать режим, - сказал Слюнькин. - С другой стороны, правительственные чиновники, скорее всего, смогут обойти санкции и продолжать жить в достатке".

"ЕС должен рассмотреть конкретные действия, которые поддержат народ, а не будут наказывать его", - добавил эксперт.

Изгнанная оппозиция - "бесполезная оппозиция"

Дилемма о том, как ЕС может поддержать белорусскую оппозицию в изгнании, приобрела новый смысл после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, в которой блок обвинил Москву.

Всего спустя четыре дня активист Игорь Ледник стал вторым политическим заключенным, умершим в белорусской тюрьме в Беларуси за год. Он отбывал трехлетний срок за оскорбление Лукашенко.

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Полиция останавливает участников оппозиционного марша в Минске в ноябре 2020 года AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Слюнькин объясняет, что, сделав жизнь в Беларуси невозможной для таких оппозиционных деятелей, как Тихановская, Лукашенко полностью лишил свой электорат выбора. Это означает, что никакая поддержка ЕС не принесёт оппозиции большой пользы, пока Лукашенко продолжает репрессии.

"Политическая активность или деятельность в изгнании не очень эффективна - вы не связаны со своим народом и отдаете инициативу режиму, - пояснил Слюнькин. - Если вы поддерживаете идеи оппозиции, режим будет наказывать и пытать вас, даже если вы будете с ними сотрудничать".

Шрайбман сказал, что, поскольку оппозиция либо заключена в тюрьму, либо изгнана, теперь невозможно определить политические взгляды белорусского общества.

"Мы вступаем в эпоху социальной психологии в авторитарном контексте, - заключил политолог. - Пока люди не увидят в стране реальную альтернативу, они не смогут сделать осознанный выбор между Лукашенко и оппозицией".