Нижняя палата парламента Беларуси определена

Центризбирком Беларуси заявил об избрании всех депутатов нижней палаты парламента. Явка составила около 73% на фоне сообщений о запугивании и принудительном голосовании. Оппозиция призывала к бойкоту

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Белорусский Центризбирком сообщил, что определены все 110 депутатов нижней палаты парламента. Жёстко контролируемыевсеобщие выборы прошли в минувшеевоскресенье. Оппозиция, оказавшаяся в тяжёлом положении, призывала их бойкотировать.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Цель одна: надо Беларусь развернуть в обратном направлении. Это будет очень сложно, я уверен, и наших выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом".

Явка, по официальным данным составила более 73% на фоне сообщений о том, что людей запугивают и заставляют идти на избирательные участки против их воли.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала запись в соцсети Х, поблагодарив всех , кто прислушался к призыву не принимать участие в фиктивных выборах. Она отметила, что подобный цирк не превратит диктатора в демократа.

Только четыре партии, поддерживающие политику президента, легитимность которого оспаривает оппозиция, были официально зарегистрированы для участия в выборах. Около десятка партий получили отказ. Александр Лукашенко заявил, что снова будет баллотироваться в президенты в 2025 году.