Польша и соседи укрепят восточный фланг НАТО

By Euronews

Польша объявила об ускоренной модернизации защитного барьера на белорусской границе. Работы по его герметизации, улучшению охраны, как заявил премьер Дональд Туск, стартуют в ближайшее время и будут координироваться со странами Балтии и Финляндией.

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Замглавы Министерства иностранных дел Польши Анджей Шейна уточнил: "Мы наладим контроль периметра, введем систему поворотных камер для наблюдения за передвижением мигрантов, и, конечно, продолжим анализировать опыт пограничников и других структур за последние два года. Разумеется, мы будем сотрудничать со службами стран альянса".

Эстония, партнер по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, также имеющий границу с Россией, предостерегает от недооценки возможностей и намерений Москвы. Мико Хальяс, посол Эстонии в Польше, уточняет: "Доклад эстонской внешней разведки о том, что Россия, возможно, восстановит военный потенциал через 3-4 года - важный фактор. Тут многое зависит и от нашей стороны. Если мы поможем Украине настолько, что она победит, то изменим планы России. Эстония, Латвия, Литва и Польша сообща мы взяли на лидерскую роль, мы должны пытаться вдохновить других, чтобы они также двигались с нужным темпом."

Эксперты отмечают: восточные рубежи могут стать объектом российской внимания не только физически, но и в плане дезинформации. Агнешка Легуцка, эксперт по РФ из Института международных отношений Польши, предлагает свою точку зрения. "Россия продолжит вести дестабилизационную деятельность против стран НАТО и восточного фланга альянса. Они постоянно повторяют, что у Польши есть имперские амбиции, что Польша хотела бы оккупировать, например, часть Украины или часть Беларуси. Эта риторика то убеждает общественное мнение в России и Беларуси необходимости иметь большую армию", - говорит Легуцка.

Таким образом, вопрос регулирования ситуации на восточных границах ЕС остается важнейшим не только для управления миграцией, но и с точки зрения общей системы безопасности ЕС и стратегии реагирования.