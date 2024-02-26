Размежевание и объединение европейских левых

В рамках подготовки к европейским выборам провела свой съезд "Левая" партия. Её ведущим кандидатом выдвинут бывший австрийский коммунист Вальтер Байер

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Предотвратить изменение климата, уважать рабочий класс, ограничить рост цен на аренду жилья - таковы некоторые из предложений, которые представила для нового состава органов власти ЕС партия "Европейские левые". Её активисты собрались в минувшие выходные в Словении. Они осудили "Глобальный Север" за то, что он производит большую часть вредных выбросов в атмосферу, обязались бороться за гражданские права, мир и демократию.

На съезде в Любляне ведущим кандидатом от "Левой" партии на европейских выборах выдвинут Вальтер Байер. Тем самый 70-летний политик стал претендентом на пост председателя Еврокомиссии. Бывший австрийский коммунист считает своей главной задачей остановить подъём в Евросоюзе крайне правых сил:

Я думаю, что основной сферой противостояния с крайне правыми является социальная политика. Ультра наживаются на страхе. Люди боятся, многие люди боятся будущего, а существующая политика не решает эту проблему.

Шансы Байера на то, чтобы возглавить Еврокомиссию невелики, его имя не будет фигурировать ни в одном национальном списке, поэтому он не станет даже депутатом Европарламента.

Корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт из Любляны:

Встреча левых в Любляне, в отличие от съездов остальных европейских партий, прошла в основном за закрытыми дверями. Она показала, насколько далеки левые от других частей политического спектра.

За господство на левом фланге будет соперничать две разные группы, но имеющие много общего. Это партия "Европейские левые" и международная сборная под единым красным флагом, рождённая в результате расколов во Франции, Германии и Греции. Тяготевшее к ним в последние месяцы испанское движение «Сумар» выражает намерение присоединиться к фракции зелёных. Ранее оно договорилось о создании правящей коалиции с социалистами Педро Санчеса.

Неопределенность и нестабильность в рядах левых может сократить количество парламентских мест, которые они получат в целом.

Испанский министр и бывший евродепутат Сира Рего:

Посмотрим на результат, без этого невозможно предвидеть, какими будут переговоры об альянсах. По логике вещей, у партийных делегаций и политических групп, участвующих в выборах, должно быть желание присоединиться к европейским левым.

Объединиться или с конкурировать с "Европейскими левыми" может немецкая партия "За разум и справедливость", которую создала Сара Вагенкнехт. Этот депутат Бундестага сочетает традиционную левую политику с требованиями ограничить миграцию. Её партия выступает против поставок оружия Украине и антироссийских санкций, за что её считают "пропутинской".