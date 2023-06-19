Крайне правые европейские партии, считавшиеся маргинальными, теперь получают места в правительствах традиционных правых сил

На политическом ландшафте Европе медленно, но верно происходят существенные сдвиги. Крайне правые партии, считавшиеся до сих пор маргинальными, теперь получают места в правительствах рядом с представителями традиционных правых сил. Последний такой случай произошел в Финляндии, где после 3 месяцев переговоров социалисты отошли в тень, а националистическая партия «Истинные финны», проводившая в основном антииммиграционную и антиевропейскую повестку дня, стала членом коалиционного кабинета.

На сегодня к таким партиям правого толка принадлежат министры в трёх странах - Италии, Швеции и Финляндии.

Тем временем в Испании консервативная Народная партия заключила ряд коалиционных соглашений на региональном и местном уровне с праворадикальной партией Vox. И это накануне всеобщих выборов в следующем месяце.

На восточной стороне континента, в Венгрии и Польше, крайние консерваторы и популисты уже много лет находятся у власти, сформировав альянс против демократии и верховенства права, за которые выступают остальные страны Союза.

Доцент Университета Осло, глава Комиссии правительства Норвегии по экстремизму Катрин Торлейфссон называет целый ряд причин такой тенденции - от недовольства миграцией и положением в экономике до войны в Украине:

«Многие избиратели совершенно разочаровались в обычных политических партиях. Мы, кажется, мы вступили в новый европейский кризис. Сначала у нас были финансовые потрясения, пандемия. Теперь мы переживаем экономические последствия войны в Украине и рост стоимости жизни. Во время кризиса некоторые из этих правых популистских партий предлагают довольно простые решения для этих очень сложных проблем и обещают защитить народ, а также суверенитет от предполагаемых и реальных угроз извне».

Сейчас, всего за год до выборов в Европарламент, важно сформироваться устойчивым и влиятельным фракциям с широким электоратом. Нынешнее большинство, состоящее из правых, либералов и социал-демократов, скорее всего, ослабнет. В последнее время крупнейшая пока парламентская группа Европейская народная партияоткрыто заигрывает с консерваторами-реформистами по ряду вопросов, таких как «Зелёная сделка».

Янис Эммануилидис из брюссельского Центра европейской политики ожидает в ней крупных перемен:

«Если крайние силы добьются на выборах крупного результата, это окажет влияние на мейнстрим и толкнёт его в определенном направлении ближе к тому или иному краю политического спектра. Вряд ли это приведёт к развалу Союза, но, по-моему, ситуация на европейском уровне станет более трудной. И это в то время, когда нам нужны более решительные ответы на многие вызовы, которые нам брошены, когда на континенте дует ветер перемен. Осложняется и геополитическая ситуация. Достаточно посмотреть на Украину, на создающийся новый международный порядок. При этом Европе нужны амбиционые деятели, чтобы осуществить зелёный переход и цифровую трансформацию».

В Испании, где пока правят социалисты, 23 июля пройдут внеочередные выборы, на которых могут победить консерваторы. Это может ещё больше воодушевить сторонников правых сил по всему Евросоюзу и укрепить "народников".