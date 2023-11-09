Коалиционная сделка состоялась?

Испанские социалисты по всей видимости договорились с сепаратистами о создании коалиции. Сделка представляет собой большой политический риск для премьер-министра Педро Санчеса. В Испании глубокие разногласия по поводу амнистии каталонских лидеров.

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После напряженных переговоров в Брюсселе испанские социалисты достигли коалиционного соглашения с лидером каталонских сепаратистов в изгнании Карлесом Пучдеманом. Предполагается, что достигнутые договорённости предполагают амнистию Пучдемону и другим инициаторам неудавшейся попытки отделения региона в 2017 году.

В обмен на это премьер-министр-социалист Педро Санчес получит поддержку депутатов от сепаратистской партии в парламенте для формирования правительства, хотя и с незначительным большинством.

На июльских всеобщих выборах социалисты заняли второе место после главной консервативной партии Испании, но у них было больше возможностей для формирования правящего альянса, чем у правоцентристского блока.

Перспектива заключения соглашения об амнистии осужденного каталонского сепаратиста вызвала ярость среди националистов, которые в течение нескольких ночей устраивали шумные акции протеста возле штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде. Правые и крайне правые обвиняют Педро Санчеса в том, что он готов пойти на все, чтобы остаться у власти.