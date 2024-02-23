В Испании и Франции не стихают протесты фермеров

By Euronews

В Испании произошли столкновения между протестующими фермерами и полицией.Во Франции аграрии угрожают помешать проведению Международного сельскохозяйственного салона.

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Вот уже две недели фермеры Испании проводят акции протеста. Манифестанты возмущены ввозом в страну дешевой сельскохозяйственной продукции, бюрократическими проволочками, ростом расходов и "зеленым курсом" ЕС.

В Сарагосе, столице автономного сообщества Арагон, разгневанные фермеры пытались проникнуть в здание Совета по сельскому хозяйству. Стражи порядка преградили им путь. Произошли столкновения. Ранее стало известно, что переговоры между правительством и аграриями не увенчались успехом.

Карлес Перис, генсекретарь Союза фермеров и животноводов Валенсии:"Мы хотим, чтобы закон, в целом касающийся продовольственной цепочки, был сбалансирован. Не должно быть так, чтобы те, кто создает необходимые товары, производители, получали меньше всего денег".

Не прекращают протесты и французские фермеры. Они утверждают, что правительство до сих пор не выполнило ни одного из своих обещаний. Аграрии грозят помешать проведению международного сельскохозяйственного салона в Париже.

Фермер, участник протеста:"Мы чувствуем, что нас обманули, в том смысле, что правительство пообещало нам много всего, что мы до сих пор не получили. Мы хотим им показать, что мы все еще здесь и мы все еще ждем ответов".

На севере Франции - в городах Бове, Компьен и Санлис фермеры собрались у префектур, чтобы напомнить о своих требованиях. В Парижском регионе аграрии вывели на кольцевую дорогу тракторы, чтобы оказать давление на власти.