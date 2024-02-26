Фермеры Польши расширяют акции протеста

Блокада фермерами главной автомагистрали на западе Польши может продлиться по меньшей мере до середины марта

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Акции польских фермеров, блокирующих автомагистрали, носили периодический характер, но теперь протестующие намерены сделать их постоянными.

Фермеры недовольны несправедливой конкуренцией со стороны более дешёвого импорта из соседней Украины и обеспокоены тем, что план Евросоюза "Зелёный курс", предусматривающий ограничения на использование химикатов и выбросы парниковых газов, приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства и доходов.