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Фермеры Польши расширяют акции протеста

Польские фермеры едут колонной на тракторах в Минске-Мазовецком, Польша, во вторник, 20 февраля 2024 года.
Польские фермеры едут колонной на тракторах в Минске-Мазовецком, Польша, во вторник, 20 февраля 2024 года. Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Блокада фермерами главной автомагистрали на западе Польши может продлиться по меньшей мере до середины марта

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Акции польских фермеров, блокирующих автомагистрали, носили периодический характер, но теперь протестующие намерены сделать их постоянными. 

Фермеры недовольны несправедливой конкуренцией со стороны более дешёвого импорта из соседней Украины и обеспокоены тем, что план Евросоюза "Зелёный курс", предусматривающий ограничения на использование химикатов и выбросы парниковых газов, приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства и доходов.

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