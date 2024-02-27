Протест фермеров в центре Варшавы

By Euronews

В Польше продолжаются протесты фермеров. На границе между Испанией и Францией была заблокирована основная атвомагистраль.

Протест в Варшаве

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Тысячи фермеров присоединились к акции протеста в центре Варшавы с требованием упростить европейское регулирование, ограничить импорт сельхозпродукции из стран, не входящих в ЕС и защитить разведение скота. Участники акции перекрыли дороги в столице Польши. Утром во вторник польские фермеры продолжили также блокировать движение грузовых транспортных средств на границе с Украиной.

"Мы не позволим какой-либо левой идеологии запрещать нам разводить скот или обрабатывать нашу землю. Мы не можем поддаться этой больной идеологии, которая говорит нам, что делать, а чего не делать", — заявил один организаторов протеста Щепан Войцик из Польского фонда поддержки земледельцев.

Премьер-министр Дональд Туск на полях встречи лидеров "Вышеградской четверки" в Праге заявил о необходимости "гарантировать, что помощь Украине не будет означать потерь для экономики, особенно сельского хозяйства".

Протест в Испании

Из-за протеста фермеров во вторник была заблокирована автомагистраль AP-7 — основная дорога между Испанией и Францией. Кроме того, протестующие также высыпали на дорогу содержимо нескольких грузовиков с фруктами и овощами из Марокко. В рамках протеста была заблокирована автомагистраль А2, соединяющую Мадрид и Барселону.

Фермеры заявляют о недобросовестной конкуренцией со стороны стран за пределами ЕС из-за того, что такая продукция "не обязательно должна соответствовать тем же критериям", которые обязаны применять государства-члены ЕС, фермеры также хотят, чтобы Брюссель сократил бюрократическую волокиту. Об этом говорится в заявлении профсоюзов.

Еврокомиссия уже пошла на некоторые уступки фермерам, в том числе отложила введение меры по сокращению использования пестицидов.