Дональд Туск вернулся в Европу вместе с Польшей

Программа "О положении Союза": Бывший глава Евросовета вернулся в Брюссель в качестве премьер-министра. Антисемитский инцидент в Варшаве. Глобальный форум по беженцам в Женеве. Миграционный кризис на городском уровне. Рождественский дух в Киеве

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Неделю назад в этой программе я говорил о росте антисемитизма в Европе. И, как по команде, это произошло: крайне правый польский депутат и известный антисемит потушил свечи на меноре, зажженной в честь Хануки в здании Сейма. Зал заполнил дым, парламентские слушания были прерваны, а нарушитель временно отстранен от работы.

Новый премьер-министр Польши осудил как постыдный и неприемлемый этот инцидент, произошедший всего за несколько часов до того, как он был приведен к присяге. Во время этой церемонии Дональд Туск пообещал уважать закон и подчиняться конституции – хорошее заявление из уст главы польского правительства.

Позже в тот день Туск, бывший председатель Совета ЕС, вернулся на свое старое место в Брюсселе:

Я очень рад снова быть здесь. Да, Польша снова здесь, в Европе. Для меня это самый важный момент в моей политической жизни.

Одной из тем, которые обсуждали Туск и его коллеги, была миграция, как и на каждом саммите ЕС. Хотя она была заглушена перепалками по поводу Украины и бюджетной реформы, миграция или, скорее, поиск устойчивого ответа на нее, сейчас актуальнее, чем когда-либо прежде.

Миграционный кризис на городском уровне

На этой неделе в Женеве стартовал Глобальный форум по беженцам, крупнейшее в мире собрание по этому вопросу, которое проводится каждые четыре года.

На конференции Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди забил тревогу:

Многие гуманитарные организации сталкиваются с серьезными проблемами с финансированием. Одному УВКБ ООН не хватает 400 миллионов долларов США, чтобы закончить год с минимумом необходимых ресурсов. Такого дефицита мы не испытывали уже много лет. Мы все с большой тревогой ожидаем 2024 года.

Миграционным кризисом часто бывают охвачены города по всей Европе, которым иногда трудно найти решения практических проблем. Совет мэров по миграции, коалиция сотен городов по всему миру, работает над удовлетворением потребностей мигрантов и перемещенных лиц.

Ко мне присоединяется Марвин Рис, мэр английского Бристоля, входящий в руководящий совет Миграционного совета мэров (МСМ).

Гробе: Число беженцев во всем мире достигло 36 миллионов в 2023 году. Это рост на 35% всего за один год. Как это влияет на города по всей Европе?

Рис: Большинство людей, которые покидают родные места, отправляются в города. Мы их принимаем. У нас люди собираются вместе. Мы имеем дело с последствиями. Мы несем бремя предоставления услуг. Но мы также находимся в месте, которое лучше всего может извлечь выгоду из глобальной миграции. Города существуют только потому, что люди движутся и пересекаются. На таких перекрестках и возникли поселения. Так что по своей природе города зависят от передвижения людей. Но нужны инвестиции, чтобы в полной мере использовать возможности, которые приносит глобальная миграция.

Гробе: Что делает ваша организация для помощи беженцам?

Рис: Мы добивается того, чтобы мэры мира имели право голоса в национальных и международных структурах. Там учитывают положение беженцев и факторы отталкивания и притяжения. Приведу вам пример. Всего несколько лет назад Организация Объединенных Наций вела переговоры по Глобальному договору о миграции. С городами обсуждали эту структуру, и это примечательно, поскольку города играют столь важную роль в процессе миграции. То, как мы формируем международные рамки, должно отражать реальный опыт, потребности и проблемы наших городов. Этим и занимается Совет мэров по миграции.

Гробе: МСМ был основан мэрами для того, чтобы они получили места за столом переговоров о глобальной политике. Работает ли это?

Рис: Да. Я думаю, среди национальных политиков и международных организаций растет понимание того, что нынешняя модель глобального управления просто не поспевает за проблемами, которые возникают перед нами. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, являются наднациональными, будь то изменение климата, миграция, пандемии, безопасность, политическая стабильность и работа на местах. Их нельзя остановить на границах государств. Это не работает. Необходимы также решения на городском уровне, поскольку большая часть мира сейчас живет в городах. В них будет жить к 2050 году две трети населения. Мы - урбанизированный мир. Вполне логично, что следует задуматься о самой природе урбанизации и мерах поддержки, которые поднимают качество проживания в городах. Нам нужно справляться с такими проблемами и пользоваться возможностями, которые открываются перед нами.

Гробе: Вы присутствуете на Форуме ООН в Женеве. Чего вы надеетесь достичь?

По-первых, я надеюсь, что люди осознают значимость мэров. Во-вторых, надеюсь, что в будущих переговорах города и градоначальники будут участвовать системно, а не быть на заднем плане, то есть быть не в качестве гостей, а как неотъемлемая часть переговоров. И в-третьих, нам нужно поговорить о финансах. Ничего не произойдет, если мы не заплатим за это. Если мы получим, например, меньше 25% финансирования на миграцию, мы не сможем как следует работать на международном уровене. На практике мы используем на это уровне чуть более 1%. Поэтому нам необходимо направить ресурсы в города, чтобы они могли находить решения, в которых нуждаются страны мира.

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Рождественский дух в Киеве

Для украинских беженцев в Европе и для украинцев, которые остались дома, это будет второе Рождество с тех пор, как российские войска вторглись в их страну.

Чтобы поддержать хотя бы видимость нормальной жизни, киевляне отправляются на рождественскую ярмарку. Атмосфера праздничная, пусть и несколько сдержанная. Семьи и дети хотят, чтобы дух Рождества такой же, каким прежде.

Однако мэр Киева Виталий Кличко объявил, во время праздников никаких мероприятий не будет. _"_В любой момент может прозвучать воздушная тревога, а это значит, что все должны находиться в укрытии", - сказал он, добавив: "Нельзя допустить, чтобы россияне украли этот праздник у украинских детей".

Радостный праздник в мирной обстановке? Может быть в следующем году."