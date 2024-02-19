Евросоюз решил провести в Красном море многонациональную операцию по защите торговых коридоров. Им там угрожают хуситы, которых поддерживает Иран

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Евросоюз договорился провести в Красном море военно-морскую операцию по защите торговых коридоров. Им там угрожают хуситы, которых поддерживает Иран.Эти йеменские повстанцы совершают нападения на коммерческие суда с середины ноября в ответ на поддержку Западом действий Израиля в секторе Газа. Корабли ЕС будут развернуты только в открытом море.

В операции под названием «Аспидес», что в переводе с древнегреческого означает «щит», выразили намерение участвовать Франция, Италия, Германия и Бельгия. Греция предоставит командующего для оперативного штаба. Сообщается, что зону возможных боевых действий ещё раньше прибыли итальянский, французский и голландский фрегаты.

Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли в понедельник окончательное решение о проведении операции против йеменских хуситов. Через Через Красное море проходит 30% мирового контейнерного трафика.

Эксперт Центра европейской политики Георг Рикелес:

Защита коммерческих потоков и открытых торговых линий отвечает существенным интересам Европы. Когда суда начали подвергаться нападениям в Красном море, США пришли им на выручку вместе с некоторыми европейскими странами. Думаю, Евросоюзу важно показать, что он там присутствует и способен к вооруженным действиям. Это конечно, оборонительная миссия, но она соответствует коренным европейским интересам.

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миссия не будет включать в себя какие-либо удары по хуситам, подобные тем, что нанесли США и Великобритания.

"Помимо реагирования на кризис, это шаг к усилению европейского присутствия на море для защиты наших европейских интересов", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на социальной медиаплатформе X.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что «Аспидес» имеет исключительно оборонительный мандат. Операция будет осуществляться "минимальными силами и только при наличии угрозы".