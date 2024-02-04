Новые удары США и Британии по объектам хуситов. Боррель призывает к сдержанности

By Euronewes

Также были нанесены удары по связанным с Ираном базам в Сирии и Ираке. Багдад выразил протест

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Минувшей ночью войска Великобритании и США нанесли новую серию ударов по целям хуситов в Йемене. Около 30 целей были поражены по меньшей мере в 10 точках, сообщают американские официальные лица. Ранее в субботу американский Центком сообщил, что шесть противокорабельных крылатых ракет повстанцев, выпущенных в сторону Красного моря, были успешно перехвачены.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс счел необходимым заявить, что последние удары "не являются эскалацией": "Мы уже успешно уничтожили пусковые установки и склады, которые использовались при атаках хуситов, и я уверен, что наши последние удары еще больше ослабили их потенциал".

Новые удары были нанесены всего через несколько часов после того, как специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг встретился в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом, чтобы обсудить нестабильность в регионе из-за войны в Газе и деятельности поддерживаемых Ираном группировок.

В субботу Министерство иностранных дел Ирака вызвало представителя посольства США, чтобы выразить официальный протест в связи с ударами, нанесенными США накануне вечером. Пентагон заявил, что поразил более 85 целей в Ираке и Сирии, которые предположительно были связаны с поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Американские СМИ сообщают, что иракские власти были заранее предупреждены о предстоящих ударах. Хотя ранее Багдад отрицал, что получал какие-либо предупреждения.

В то же время глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в субботу на неформальных переговорах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе предостерег от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после ударов США по связанным с Ираном группировкам в Сирии и Ираке и сообщений о том, что Израиль намерен перенести свою битву против ХАМАС в город Рафах. Он заявил, что война вызвала эффект домино и назвал Ближний Восток "котлом, который может взорваться". Он призвал всех постараться "избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной".

Обсуждая европейскую миссию "Защитник" (Aspides), главный дипломат Евросоюза уже в который раз подчеркнул, что ее главной целью будет защита судов в Красном море, а не нападение на объекты йеменских хуситов.