Операция Евросоюза "Аспидес": отбито 11 нападений хуситов

Командующий миссии в Красном море сказал, что в её мандат входит только ответ на удары хуситов; корабли ЕС часто выжидают под обстрелом

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Корабли стран Евросоюза отбили в Красном море 11 нападений и сопроводили 16 судов. Такова первая оценка операции ЕС «Аспидес». Она была развёрнута 19 февраля с целью защиты торговой навигации в направлении Суэцкого канала.

С момента начала войны между Израилем и ХАМАС повстанцы-хуситы совершили 80 атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Это привело к человеческим жертвам, продлило плавание до Европы на 10-14 дней и увеличило транспортные расхода вдвое. Поддерживаемая Ираном хуситская группировка считает еврейское государство своим врагом, и её удары были названы ответом на военные действия против палестицев.

Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель:

Хуситы чётко позиционируют себя - и это не секрет - как защитники палестинского дела. Это безусловно придало им популярности в более широком мусульманском мире. Со своей стороны, мы просто хотим обеспечить свободу и безопасность судоходства. Мы надеемся, что нам удастся контролировать эту ситуацию и она не распространится на более широкую географическую зону.

Через Красное море проходило 13% мировой торговли. Из-за повышенных рисков сегодня только половина из прежних 70 судов пересекают а день Суэцкий канал. Четыре государства Евросоюза направили в этот район фрегаты, а ещё 19 стран-членов ЕС принимают участие в операции иным образом. До сих пор европейские корабли сбили девять беспилотных летательных аппаратов и четыре палубные баллистические ракеты, потопили один надводный катер без экипажа.

Задачи миссии "Аспидес" сугубо оборонительные. Греческий командующий Василиос Грипарис объясняет, что его флотилия может только реагировать на атаки хуситов, не инициируя собственные удары:

Мы не нападаем на них, хотя могли бы, но у нас другой мандат. С военной точки зрения это нам невыгодно, мы идём трудным путём. Нам приходится долго ждать, находясь на прицеле и подвергаясь обстрелам. Это нужно иметь в виду. Но мы терпеливы, мы придерживаемся нашего мандата.

Контр-адмирал добивил, что за минувшие два месяца в этом районе ЕС улучшил координацию планов и действий с другими союзниками, например, с преимущественно американской операцией «Страж процветания».