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Лидеры Евросоюза обвиняют в смерти Алексея Навального президента РФ

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, умерший в пятницу в тюрьме
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, умерший в пятницу в тюрьме Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Vincenzo Genovese
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Главы трёх ветвей власти Евросоюза назвали оппозиционера пламенным борцом за свободу и демократию

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В кончине критика Кремля практически все в ЕС винят одного и того же человека: Владимира Путина. Председатель Еврокомиссии заявила в соцсети X, что российский президент «не боится ничего, кроме инакомыслия в собственном народе". Урсула фон дер Ляйен приветствовала тех, кто поднимается против автократии.  

Глава Европаламента называет оппозиционера «борцом, чье мужество будет эхом отдаваться в поколениях». Роберта Метсола добавляет, что «Россия отняла у него свободу и жизнь, но не его достоинство».

Председатель Совета ЕС считает, что только российский режим несёт ответственность за смерть диссидента, который «боролся за ценности свободы и демократии». Шарль Мишель выражает соболезнования его семье. 

Словам этого бельгийца вторит депутат-правоцентрист Европарламента от Испании Антонио Лопес-Истурис: 

«С Навальным умерла одна из наших последних надежд на отношения между демократической Россией и нашей Европой. Это то, чего мы все хотели в прошлом. К сожалению, с его уходом мы лишаемся этой возможности. Это очень печальное событие и для нас как европейцев».

Находясь в заключении в 2021 году, Алексей Навальный был удостоен премии имени Сахарова за свободу мысли, Его дочь Дарья Навальная от его имени получила эту высшую награду Европейского парламента премии на трогательной церемонии. 

В пятницу во многих странах ЕС русскоязычные диаспоры объявили о проведении митингов памяти Навального.

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