Алексей Навальный скончался в колонии - ФСИН

By Euronews

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в тюрьме Алексея Навального. В колонию из Москвы направлена комиссия. ЕС возложил ответственность за кончину Навального на российские власти.

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Оппозиционный российский политик Алексей Навальный скончался в тюрьме. Об этом сообщило Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, добавив, что направляет в колонию комиссию из Москвы.

Представитель Кремля заявил, что о смерти Навального доложено президенту.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам заключения, признав виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Навальный вину отрицал. Многие правозащитные организации признали его политзаключенным. Как сообщают российские СМИ, причиной смерти оппозиционного политика стал оторвавшийся тромб.

Первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Алексея Навального, стал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном, как политик он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Алексей Навальный поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения, созданной при президенте Владимире Путине.

Британский премьер-минист Риши Сунак написал в Х:

"Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия".

Глава Евросовета Шарль Мишель возложил ответственность за смерть Навального на российские власти.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Бойцы гибнут. Но борьба за свободу никогда не заканчивается".

В августе 2020 года на жизнь Алексея Навального было совершено покушение. Ему стало плохо в самолете, который направляся в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске Навального госпитализировали с признаками отравления.

Пациент провел в коме больше двух недель. Затем его переправили в Германию, в берлинскую клинику "Шарите", где пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом нервно-паралитического действия. 17 января 2021 года Навальный возвратился в Москву. Его задержали прямо в аэропорту.

Известие о смерти Навального прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: "Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции".