Юлия Навальная:" Я не знаю, верить или нет"

By Euronews

Опубликованы последние кадры с Алексеем Навальным, выступавшем на судебном заседании в четверг. Юлия Навальная прокомментировала новость о смерти мужа и призвала к единству

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Это последние кадры с Алексеем Навальным, снятые российским медиаканалом SOTA во время судебного заседания в четверг.

Выступавший по видеосвязи оппозиционер был в хорошем настроении и даже шутил.

Суд отклонил иск Навального к исправительной колонии №6 во Владимирской области, где раньше отбывал наказание, отвергнув утверждения о том, что разговоры между ним и его адвокатом в тюрьме были незаконно записаны.

Новость о смерти мужа застала Юлию Навальную в Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Еще не решив, верить или нет полученной "из государственных источников России" информации, она призвала к единству.

Я хочу призвать всё мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией, в последние годы Юлия Навальная жена Алексея Навального

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3.

По их данным, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Причины смерти устанавливаются. Как сообщают российские СМИ, у политика оторвался тромб.

47-летний Навальный находился в заключении с января 2021 года, после того как вернулся в Москву после пройденной в Германии реабилитации после отравления, в котором он обвинил Кремль.

С тех пор политик был приговорен к трем тюремным срокам, последний из них - 19 лет колонии особого режима - по делу об экстремизме.