ЕС назовёт именем Навального режим санкций за нарушение прав человека

Евросоюз намерен "вписать имя Навального" в свою работу по защите прав человека во всём мире. В честь лидера российской оппозиции будет назван глобальный санкционный механизм.

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Евросоюз назовёт режим санкций, которые вводятся за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального после сообщений о его смерти в российской тюрьме.

С таким предложением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел стран блока, на которую также пригласили Юлию Навальную, вдову оппозиционного политика.

"Прошло около двух лет с тех пор, как Путин развязал войну против Украины,– заявил еврокомиссар, –__и не похоже, что он готов её прекратить. Скорее наоборот. Поэтому на обоих фронтах, политическом и военном, мы должны продолжать поддерживать Украину и российский народ, который хочет жить в свободной стране. Мы также должны отдать дань уважения Навальному".

Несколько европейских министров, включая Анналену Бербок из ФРГ и представителей стран Балтии, высказались за введение дополнительных санкций против Москвы.

В понедельник стало также известно, что российского посла вызвали в МИД Германии. Поводом для этого, как пишут немецкие СМИ, стало "отсутствие ответов Кремля по поводу обстоятельств смерти" своего главного оппонента.