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ЕС назовёт именем Навального режим санкций за нарушение прав человека

Юлия Навальная и Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе, 19 февраля 2024 года.
Юл��я Навальная и Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе, 19 февраля 2024 года. Авторское право Yves Herman, Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
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Евросоюз намерен "вписать имя Навального" в свою работу по защите прав человека во всём мире. В честь лидера российской оппозиции будет назван глобальный санкционный механизм.

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Евросоюз назовёт режим санкций, которые вводятся за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального после сообщений о его смерти в российской тюрьме. 

С таким предложением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел стран блока, на которую также пригласили Юлию Навальную, вдову оппозиционного политика.

"Прошло около двух лет с тех пор, как Путин развязал войну против Украины,– заявил еврокомиссар, –__и не похоже, что он готов её прекратить. Скорее наоборот. Поэтому на обоих фронтах, политическом и военном, мы должны продолжать поддерживать Украину и российский народ, который хочет жить в свободной стране. Мы также должны отдать дань уважения Навальному". 

Несколько европейских министров, включая Анналену Бербок из ФРГ и представителей стран Балтии, высказались за введение дополнительных санкций против Москвы. 

В понедельник стало также известно, что российского посла вызвали в МИД Германии. Поводом для этого, как пишут немецкие СМИ, стало "отсутствие ответов Кремля по поводу обстоятельств смерти" своего главного оппонента.

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