Украинцы делятся мыслями о второй годовщине российского вторжения

Жители Ирпеня и Бучи рассказали Euronews о поддержке Запада, тяготах оккупации и о развале смешанных семей

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Украина страдает от продолжающейся внутренней нестабильности и опасается ослабления поддержки извне - от Евросоюза и Соединённых Штатов. Украинцы боятся, что российские операции, включая пропагандистскую деятельность, расшатают единство Запада в отношении этой войны. Корреспондент Euronews Шона Мюррей посетила города Ирпень и Буча, где местное население испытало на себе жестокое обращение со стороны российской армии и раскол в смешанных семьях.

Юлия Каневская, молодая мать из Ирпеня:

Мы не думали, что Россия может вторгнуться к нам. Много моих родственников живут в ней, тётка моего мужа и её дети живут в России. А теперь они с нами не разговаривают, не выходят на связь, потому что не могут нам верить. Не верят, что нас бомбят и что мы боремся за свою свободу.

Euronews: Что вы им говорите?

Каневская: Муж отправил им несколько фотографий разрушенных домов со словами: «Так мы живём". А они ответили: «О, это не так опасно, все в порядке».

Euronews: Как вы думаете, Европа будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе?

Каневская: Мы все надеемся, что нашу страну поддержат Европа. И__НАТО тоже, потому что мы боремся не только за свою свободу, но и за свободу всего мира.

Между тем, у некоторых из тех, кто находится на переднем крае борьбы за Украину, есть родственники в России. Многие отцы и сыновья теперь стали врагами.

Дмитрий Миколюк из Донецка - военный медик. Его отец живет в России:

Миколюк: Мой отец считает, что в Украине много нацистов, и Путин поступает правильно, оккупируя Украину. Мы не общались с 2017 года, а сейчас это тем более невозможно. Знаете, у моего отца на машине буква «Z». Вот как он относится к этой войне, он поддерживает Россию. Вся наша территория должна вернуться к нам, Крым, Донбасс, всё. И тогда мы сможем остановить эту войну.

Euronews: Вы думаете, это возможно?

Миколюк: Я думаю, что это возможно, но нам нужно больше оружия, нам нужно больше бронетехники, и тогда мы сможем вернуть себе наш Крым.

Наш корреспондент Шона Мюррей передаёт из Ирпеня:

Жители Ирпеня и Бучи хотят забыть двухлетний ужас. Они говорят, что войну нужно продолжать, и Украина должна победить.