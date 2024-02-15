Украинки проходят курсы военной подготовки

By Euronews и VRT

Украинские женщины учатся стрелять, чтобы, если понадобится, встать плечом к плечу с мужчинами и пополнить ряды ВСУ.

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Мобилизация в Украине, которая борется с российским вторжением, не прекращается уже почти два года. При этом в ряде войск не хватает новобранцев, а в обществе идёт дискуссия о том, кто должен быть отправлен на передовую.

Женщин пока не призывают, но многие украинки посещают стрельбища и записываются на курсы самообороны.

"Жизнь в наши дни непредсказуема, – говорит Ольга Клак. – Я надеюсь, что война закончится раньше, чем нам придётся пополнить ряды ВСУ. Мне хочется заниматься другими вещами: помогать своей стране развиваться, хочу работать, растить сына, чтобы он рос в процветающей стране, в стране, где нет войны".

Более 2 тысяч женщин прошли курс военной подготовки в организации "Украинские валькирии". У многих мужья на фронте.

ВСУ создают специальную одежду и бронежилеты для женщин, но масштабная мобилизация украинок пока не планируется. Лишь те, у кого есть медицинское образование, обязаны становиться на воинский учёт.