Улица Мира в Ирпене, в одном из наиболее пострадавших от российского вторжения городов Киевской области, не оправдывает своего названия с первых дней полномасштабной войны в Украине. Дома здесь оказались под обстрелами, некоторые здания серьёзно пострадали.

Местные жители могут рассказать о многом, о чем не хотелось бы вспоминать. Но теперь у них ещё одна общая проблема: приближается зима, а их дома ещё не подготовлены к морозам. Уже проделано не мало работы: разрушенную крышу временно залатали так, чтобы она могла перенести зиму. Но многие насущные проблемы по-прежнему не решены, – рассказывает жительница Ирпеня Любовь Заворухина:

«В моей квартире очень много повреждений: выбиты окна в комнатах, на балконе, повреждены двери, повреждён холодильник, шкафы... Поскольку у меня очень маленькая пенсия, я не могу поставить окна. Скоро должны включить отопление, а какое может быть отопление, если нет окон. Это отопление пойдёт на ветер...»

В этих домах уже становится слишком холодно. Жильцы переживают: они ждут помощи от благотворительных организаций, чтобы заменить окна, но дело практически не движется. Те, у кого есть хоть какие-то собственные сбережения, ремонтируют окна за свой счет.

В соседнем городе Буча в ходе весенних боёв пострадало меньше зданий, но погибших оказалось значительно больше. Очень многие семьи оплакивают потери близких и до сих пор не могут оправиться от перенесенных страданий. Люди не знают, как им жить дальше с такой травмой.

Однако местные жители не хотят, чтобы Буча навсегда запомнилась как город-призрак. И сюда действительно постепенно возвращается жизнь.

Юлия Ничволода – мать пятерых детей и владелица кафе. В марте она была вынуждена предпринять крайне опасную попытку бежать из оккупации, чтобы спасти себя и свою семью. Теперь она вернулась в Бучу и работает над восстановлением кафе, получившего новое название: «Кофе и мир»:

«После того, как всё было разрушено, моей новой мечтой стало снова вернуться к работе и вернуть это место в прежнее состояние. Сделать его снова уютным, снова красивым. Я хочу, чтобы люди собирались здесь с детьми, со своими семьями, просто с друзьями, чтобы выпить кофе, бокал вина, поговорить...»

На деревянной панели, которая пока закрывает проёмы на месте выбитых окон, клиенты написали слова поддержки для Юлии Ничволоды. И хотя раны ещё слишком свежи, это чувство общности становится бесценным, особенно в преддверии долгих зимних месяцев.