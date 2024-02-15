Ракетный обстрел Белгорода после ночной атаки на Украину

By Euronews

Губернатор области сообщает о пяти жертвах в результате обстрела Белгорода. ВСУ сообщили о перехвате 13 из 26 российских ракет минувшей ночью

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Как минимум пять человек погибли и около 20 получили ранения при обстреле Белгорода. Данные о жертвах разнятся. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о 9 погибших, в том числе двое детей. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщает о пяти жертвах, среди которых ребенок.

Как заявили в Минобороны РФ, системы ПВО сбили над городом 14 ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

По данным губернатора, при обстреле ВСУ пострадали семь частных и пять многоквартирных домов, магазин и территория промпредприятия.

Из-за объявленной ракетной опасности власти призвали жителей проследовать в укрытия или спрятаться в помещениях без окон.

Белгород регулярно подвергается обстрелам. Наиболее сильный удар по городу был нанесен 30 декабря, тогда погибли 25 человек, ранения получили свыше 100.

Ночная атака на Украину

ВСУ сообщили о массированной комбинированной атаке на украинские города. Взрывы раздавались во Львове, Ивано-Франковской области, Киевской и Полтавской областях. По данным военных, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 13 из 26 запущенных российских ракет. Как сообщается, перехвачены все снаряды, летевшие на Киев. В результате атаки несколько человек пострадали, повреждения получили частные и многоквартирные дома.