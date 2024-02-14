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Испания и Ирландия призывают пересмотреть соглашение ЕС с Израилем

Испанец Педро Санчес (слева) и ирландец Лео Варадкар (справа) подписали совместное письмо с просьбой о "срочном пересмотре" соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.
Испанец Педро Санчес (слева) и ирландец Лео Варадкар (справа) подписали совместное письмо с просьбой о "срочном пересмотре" соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Авторское право Omar Havana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Премьер-министры Испании и Ирландии обратились к Европейской комиссии с просьбой "срочно пересмотреть" соглашение между ЕС и Израилем в свете войны в Газе и обострения гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке

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Педро Санчес и Лео Варадкар выразили серьёзную обеспокоенность военной кампанией Израиля и возможными нарушениями им прав человека и международного законодательства. Авторы письма ссылаются на недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и решение Международного суда, согласно которым некоторые действия Израиля "могут подпадать" под Конвенцию о геноциде. Высокопоставленные представители Мадрида и Дублина просят Брюссель проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС, в котором есть положения о правах и демократических принципах.

Представитель Еврокомиссии Набила Массрали подтвердила получение письма, но заявила, что ещё слишком рано говорить о возможных дальнейших шагах:

ЕC последовательно подчеркивает важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом и сожалеет о любых потерях среди мирного населения. ЕС продолжает напоминать об этом во всех своих заявлениях, а также на двусторонней основе в контактах с израильскими властями.

Санчес и Варадкар особенно обеспокоены возможным наземным наступлением в районе Рафах на юге Газы, где укрылось более миллиона палестинцев. Эта военная операция, по словам испанского и ирландского премьера, вызовет «ещё большую гуманитарную катастрофу».

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