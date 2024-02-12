By Euronews и EBU, AP

Апелляционный суд Нидерландов обязал правительство прекратить экспорт запчастей для F-35 в Израиль, сославшись на явный риск нарушения международного права.

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В декабре три правозащитные организации подали гражданский иск против Нидерландов, утверждая, что властям необходимо пересмотреть экспортную лицензию в свете военных действий Израиля в секторе Газа. Экспорт должен быть прекращен в течение семи дней.

Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые детали F-35 используются в серьёзных нарушениях международного гуманитарного права Бас Боэле член Апелляционного суда

Решение суда было принято в день, когда премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отправился в Иерусалим, где встретился с Биньямином Нетаньяху. Это третья его поездка в Израиль с начала войны в Секторе Газа. Премьер-министр еврейского государства проинформировал Рютте о ходе боевых действий и подчеркнул, что война Израиля будет продолжаться до полной победы над ХАМАС.

Рютте также встретился с премьер-министром Палестины Мохаммадом Штайе.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе встречается с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Рамаллахе, 12 февраля 2024 г. Mohammed Torokman/AP

Министерство иностранных дел Нидерландов уже заявило, что правительство подаст апелляцию. “Государство должно само формировать свою внешнюю политику”, - говорится в заявлении Джеффри ван Левена, министра внешней торговли и развития. Пока же, подчеркнул ван Левен, его ведомство будет соблюдать запрет на экспорт.

Oxfam Novib, Pax Nederland и Правозащитный форум подали иск в декабре. Они утверждали, что передача запчастей для истребителей делает Нидерланды соучастником возможных военных преступлений, совершаемых Израилем в ходе войны с ХАМАС.

В январе суд низшей инстанции встал на сторону правительства, что позволило голландцам продолжать отправку запчастей (в Нидерландах находится один из трех европейских региональных складов F-35).

В конце января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен сделать всё возможное, чтобы предотвратить смерть, разрушения и любые акты геноцида в Газе. Хотя это решение было принято после рассмотрения апелляции по делу Нидерландов, юристы говорят, что судьи, скорее всего, учли юридически обязывающее постановление Международного суда ООН.

Это решение оставило голландским властям некоторое пространство для экспорта запчастей для самолетов, используемых в операциях за пределами Газы, отмечают эксперты.