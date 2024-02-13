Дональд Трамп подверг сомнению трансатлантическое обязательство по совместной обороне. Евросоюзу приходится вести военные приготовления самому

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Польский лидер Дональд Туск сказал, что высказывание его тёзки Дональда Трампа должно подействовать на Евросоюз как отрезвляющий «холодный душ". Бывший президент Соединённых Штатов и вероятный кандидат на следующих выборах сказал на днях, что Америка не собираются защищать те страны НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% своего ВВП. В такой обстановке ЕС вынужден обеспечивать свою собственную безопасность. Для этого в Евросоюзе должен быть создан настоящий «Союз обороны».

Эксперт Центра европейской политики Михай Себастьян Чихайя полагает, что Америка продолжает поддерживать своих западных союзников, ЕС по-прежнему зависит от США во многих областях, а война на Украине усилила эту зависимость:

Я бы сказал, что США помогают Евросоюзу наращивать необходимый ему стратегический потенциал и укреплять конкретные сферы. К нему относятся стратегический транспорт, спутниковые возможности, средства контроля за морями и воздушным пространстом, а также совместная логистика.

Расходы на военные приготовления стран-членов ЕС в сумме весьма значительны: 240 миллиардов евро в 2022 году, почти столько же, как у Китая и вдвое больше, чем у России.

Но проблема заключается в том, что европейские государства мало сотрудничают в пополнении своих арсеналов. Часто они дублируют друг друга. По данным Европейского оборонного агентства, деньги, потраченные странами-членами на совместные закупки военного оборудования, составили менее 20% от общего объёма закупок такого оборудования в 2021 году. Решающее значение имеет то, как эти деньги расходуются, приходится делать краткосрочный и долгосрочный выбор.

Для удовлетворения краткосрочных потребностей нам нужно пополнить боекомплекты и военную технику, срочно закупить новые вооружения. Но в то же время нам необходимо смотреть и на долгосрочную перспективу, на развитие этих европейских возможностей. Об этом уже принимаются решения, о которых сообщает пресса и официальные каналы.

Целью «Союза обороны» не обязательно является создание европейской армии - такая идея принципиально неприемлема для многих лидеров ЕС. Но на данном этапе можно улучшить оперативную совместимость и материально-техническое снабжение национальных вооруженных сил.

Такие шаги уже предпринимаются, например, принят закон о финансировании за счет бюджета ЕС производства боеприпасов (сокращенно ASAP, что также значит «как можно скорее») или создание корпуса «быстрого развертывания» численностью до 5 тыс солдат для миротворческих миссий.

Либеральный евродепутат от Франции Натали Луазо поддерживает девиз мушкетёров "Один за всех и все за одного":

Когда в Европе совершается агрессия против Украины, когда Россия ведёт гибридную войну против стран-членов ЕС, это момент не для вступления в боевые действия, а для сдерживания риска нападения на одного из нас. Если не сейчас, то я не знаю, когда европейская оборона действительно начнёт восприниматься серьёзно.

Одна из идей, поддерживаемых французским правительством, - это выпуск облигации ЕС для финансирования военных расходов, то есть сбор денег у населения.