Европейские лидеры осудили заявление Дональда Трампа о том, что США не будут защищать членов НАТО, не выполняющих требования Североатлантического альянса о расходах на оборону

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Бывший президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии, выступая на митинге в Южной Каролине, выразил намерение «поощрять» агрессивные страны (например, Россию) «делать все, что им вздумается» с теми странами НАТО, которые не отчисляет в бюджет альянса 2% своего ВВП.

Трамп заявил, что президент некой "большой страны" в Европе спросил его: "Если мы не будем платить, и на нас нападёт Россия, вы нас защитите?"

Ответом бывшего президента якобы были слова: "Нет, я не буду вас защищать. На самом деле, я бы поощрял её (Россию) делать всё, что она, черт возьми, захочет. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам".

Выступая в понедельник в Брюсселе, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель сказал: "Давайте будем серьёзными. НАТО не может быть военным альянсом 'à la carte', который работает в зависимости от настроения президента США в те или иные дни".

"Я не собираюсь тратить своё время на то, чтобы комментировать любые глупые идеи, которые появляются во время нынешней предвыборной кампании в США", - добавил Боррель.

Подстрекательские комментарии Трампа осудил и председатель Европейского совета. "Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности в соответствии со статьёй 5 служат только интересам Путина", - заявил Шарль Мишель на социальной медиаплатформе X.

Статья 5 требует от каждой из 31 страны военного альянса прийти на помощь любому члену НАТО, ставшему жертвой вооруженного нападения. К ней прибегали лишь однажды, после террористической атаки на США 11 сентября 2001.

"Эти заявления не принесут больше безопасности или мира, - продолжал Мишель. - Они ещё раз подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону. Наш Союз должен оставаться сильным".

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил французскому телеканалу LCI, что комментарии Трампа свидетельствуют о "болезни" американской демократии.

"Мы не можем рисковать нашей безопасностью каждые 4 года", - сказал Бретон, имея в виду цикл президентских выборов в США. Он также напомнил о разговоре Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году. Тогдашний президент якобы сказал ей, что США не будут помогать Европе, если на неё нападут.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что кредо НАТО "один за всех и все за одного" обеспечивает безопасность более 950 миллионов человек - от Анкориджа до Эрзурума".

Бельгийский евродепутат Ги Верхофстадт, входящий в состав парламентской делегации по связям с США, также обратился через X с призывом к ЕС "координировать и интегрировать оборонные усилия от закупок до развертывания", чтобы уменьшить зависимость от Вашингтона.

Официальные лица в Брюсселе всё больше нервничают из-за того, что возвращение Трампа может серьёзно нарушить тщательно согласованную политику Запада в отношении Украины и подорвать влияние НАТО.

Блок стремится усилить свою оборонную промышленность и военный потенциал в попытке укрепить так называемую "стратегическую автономию".

Представитель Европейской комиссии заявил в понедельник, что исполнительная власть "создает структурированный внутренний процесс для подготовки ко всем возможным исходам президентских выборов в США".