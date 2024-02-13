By Euronews

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Париж и Берлин, где обсудил с лидерами Франции и Германии вопросы европейской безопасности и военной поддержки Украины.

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Государства Евросоюза, по словам Дональда Туска, должны увеличивать оборонный потенциал, чтобы оставаться гарантами безопасности в Европе.

"Европа должна стать безопасным континентом, а это значит, что Европейский союз, Франция и Польша, должны быть сильными, готовыми защищать свои границы и территорию, поддерживать союзников", - заявил в Париже польский премьер.

Лидеры отреагировали и на слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы помогать странам, которые недостаточно тратят на оборону, и даже поощрил бы российскую агрессию.

В Берлине Дональд Туск назвал слова Трампа "холодным душем" для Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши охарактеризовал заявления экс-президента США как "безответственные и опасные".

"НАТО гарантирует неограниченную защиту. Все за одного. Один за всех. Любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен и опасен. Он служит только интересам России. Никто не может играть с безопасностью Европы", - сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин в 2024 году выделил на нужды обороны не менее 2% ВВП страны, и на намерен придерживаться этого показателя, рекомендованного НАТО.