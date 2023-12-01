Евросоюз латает бреши в своей обороне

По мнению главы Совета ЕС, Евросоюзу срочно необходимы кибервойска с наступательными возможностями для укрепления своей обороноспособности. Глава Еврокомиссии призывала к совместным закупкам оружия странами-членами

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Выступая в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), Шарль Мишель предложил создать "европейские кибервойска", которые станут "фундаментальным компонентом" обороны Европы.

"Они помогут нам занять лидирующие позиции в операциях онлайн-реагирования и получить информационное превосходство, - продолжал председатель Совета ЕС. - Я считаю, что они должны быть оснащены наступательными возможностями".

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что подготовка к силовым операциям в киберпространстве и их проведение должны находиться в ведении Брюсселя, а не отдельных европейских столиц.

"Мы должны придать флагманские возможности Еврокомиссии, - сказала её председатель. - По своей природе являются европейскими некоторые элементы общей обороны, такие как средства ведения боевых действий в киберпространстве, спутники Земли или стратегический транспорт".

Вторжение России в Украину вызвало резкий рост расходов ЕС на оборону и заставило блок тщательно проанализировать свою военную политику.

Брюссель добился ускорения принятие законов, направленных на объединение ресурсов путём совместных закупок и увеличение инвестиции в оборонную промышленность блока. Это Закон об укреплении европейской оборонной промышленности путем совместных закупок (EDIRPA) и Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP).

Однако Евросоюз сделал меньше для борьбы с угрозой, исходящей из киберпространства. Она используется Москвой для дестабилизации Киева и разрушения критически важной цифровой инфраструктуры как в Украине, так и в странах ЕС.

Российское вторжение сопровождается масштабными операциями онлайн по причинению вреда. Атака на спутниковые интернет-соединения по всей Европе была организована под руководством Кремля всего за час до того, как Россия ввела свои танки в Украину в феврале 2022 года.

В прошлом году прокремлевская группировка совершила сложную атаку типа "отказ в обслуживании" (DoS) на Европейский парламент в день, когда депутаты проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма.

Сообщения об ответных киберударах со стороны украинских групп привели к тому, что Россия предупредила Запад о возможности прямой военной конфронтации в виртуальном пространстве.

В апреле ЕС объявил о новых планах по защите от кибератак, доверив часть своей обороны частным компаниям. Но если в этих планах основное внимание уделяется предотвращению и реагированию, то предложенные Мишелем "наступательные" возможности указывают на то, что блок может рассматривать возможность проведения целенаправленных операций в киберпространстве.

Наступательными кибероперациями обычно считаются те, которые имеют целями взлом, разрушение или даже уничтожение критически важной инфраструктуры. Упомянутые главой Совета ЕС кибервойска похожи на электронные военные формирования, которые уже существуют во многих странах-членах ЕС.

"Тратить лучше, тратить вместе"

Несмотря на рост расходов на оборону после вторжения России в Украину, европейский военно-промышленный комплекс с трудом поспевает за темпами роста спроса.

Отчасти проблема заключается в раздробленности рынка вооружений, поскольку страны ЕС традиционно осуществляют закупки на национальном уровне.

Брюссель хочет, чтобы столицы ЕС объединили свои ресурсы для повышения эффективности закупок и обеспечения возможности блока продолжать поставки Киеву, не истощая собственные запасы.

"Пока оборонные компании ЕС остаются структурированными по национальному признаку, спрос будет исходить в первую очередь от соответствующих правительств, - пояснил Шарль Мишель. - А это приводит к тому, что модель производства не соответствует геополитической реальности, с которой мы сталкиваемся".

Урсула Фон дер Ляйен тем временем сказала, что "совместные расходы стран-членов лишь немного улучшились. Они по-прежнему составляют менее 20%, что очень далеко от нашей цели в 35%".

"Кроме того, последние данные показывают, что дополнительные средства в подавляющем большинстве случаев тратятся за пределами Европейского союза, - сказала она. - Так что мы в основном покупаем по отдельности и на стороне".

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Глава Еврокомиссии также предположила, что в обмен на увеличение своих расходов на оборону страны-члены ЕС могут получить налоговые льготы.

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