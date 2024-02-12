Трамп, поощряя Россию к агрессии, подвергает риску союзников - генсек НАТО

By Euronews и AP

Москва может "делать все, что ей вздумается" с членами НАТО, которые не вносят положенную сумму в бюджет организации, предупредил Трамп в субботу.

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Дональд Трамп подвергает риску союзников по НАТО, предупредил в воскресенье генеральный секретарь Североатлантического альянса после того, как накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии пригрозил, что будет "поощрять" атаки России на членов альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

Выступая на митинге в Южной Каролине, Трамп сказал, что ещё во время своего президентства предупреждал государства-члены НАТО: США не будут защищать тех, кто не платит по счетам, в случае нападения Москвы.

"Вы не заплатили? У вас просрочка? - вспоминает Трамп. - Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их (агрессивные страны) делать всё, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам".

Такие высказывания из уст, возможно, будущего президента США вызвали беспокойство в Польше - стране в центральной Европе, которая с конца XVIII века чаще всего оказывалась под контролем соседней России.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игр с безопасностью альянса".

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на митинге в Южной Каролине, 10 февраля 2024 года. Manuel Balce Ceneta/AP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что защищать друг друга - это обязанность каждого из 31 члена блока.

"НАТО по-прежнему готов и способен защищать всех союзников. Любое нападение на альянс будет встречено единым и решительным ответом, - сказал он, уточнив: - Любые предположения о том, что члены блока не будут защищать друг друга, подрывают безопасность в целом, включая безопасность США, и подвергают американских и европейских солдат повышенному риску".

Как добавил Столтенберг в своём заявлении, он ожидает, что "США останутся сильным и преданным союзником НАТО", "вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах".

Многие эксперты считают НАТО ключевым оборонным альянсом в мировой безопасности, который помог предотвратить или погасить большое число военных конфликтов.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал комментарии Трампа "ужасающими и неумными", заявив, что "поощрение вторжения в страны, которые являются ближайшими союзниками Штатов, ставит под угрозу американскую национальную безопасность, экономику страны и стабильность на глобальном уровне".

После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров, страны блока договорились к 2024 году тратить на оборону 2% своего ВВП, отказавшись от политики сокращения расходов, которая до того проводилась десятилетиями.

Сможет ли ЕС рассчитывать на США?

Ажиотаж, вызванный комментариями Трампа, огромен ещё и потому, что Украина в настоящий момент противостоит России, вторгнувшейся на украинскую территорию в 2022 году. Контрнаступление Киева провалилось, а поставки оружия ВСУ приостановлены.

Попытки президента Джо Байдена провести через Конгресс программу необходимой помощи Украине встретили сопротивление республиканцев.

Слова бывшего американского лидера также взбудоражили властей и общественность в странах Евросоюза, которых теперь особенно волнует вопрос, чьей победой закончится дуэль Трампа и Байдена на грядущих президентских выборах в США.

Второй срок Трампа станет "политическим землетрясением", прочат многие. В то же время, растут опасения, что Вашингтон будет менее надёжным партнёром вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома.

При существующем расколе американского электората и тупике в Конгрессе следующий президент США будет скорее всего занят решением внутренних проблем страны, и борьба с ростом напряжённости, который мы наблюдаем в целом ряде регионов, вероятно, уйдёт на дальний план.

В подтверждение тому, заключение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "приоритетом для Америки является она сама".

Президент США Джо Байден прогуливается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Украина, 20 февраля 2023 года. Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Своими действиями предыдущая администрация Трампа неоднократно проверяла на прочность отношения США с союзниками, особенно европейскими.

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Он высмеивал лидеров некоторых дружественных стран, включая Ангелу Меркель из Германии и Терезу Мэй из Великобритании, и одновременно восхвалял авторитарных глав государств, таких как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.

В своих предвыборных речах Трамп неоднократно выступал с нападками на международные организации (НАТО - в их числе), обвиняя Вашингтон в расточительстве при тратах на их содержание.

Он встревожил союзников, предупредив, что США могут отказаться от своих обязательств, связанных с Североатлантическим альянсом, и встать на защиту только тех стран, которые выполняют его требования по военным расходам в размере 2%.

Однако, будучи президентом, Трамп всё-таки поддержал статью 5 устава НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов блока считается нападением на альянс в целом.

В то же время, он часто характеризовал стран НАТО как пиявок, присосавшихся к Вашингтону, и открыто критиковал ценности военного альянса, который играл ключевую роль в определении внешней политики США на протяжении десятилетий.

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Так или иначе, вторжение России в Украину в 2022 году вынудило некоторые государства, входящие в альянс, увеличить свои военные расходы. По состоянию на 2022 год, семь из 31 страны-члена НАТО вносят требуемую сумму в бюджет блока, хотя в 2014 году это делали только три государства.