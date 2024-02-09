Европейские фермеры обыграли "зелёных" политиков

Программа "О положении Союза": Покончить с пестицидами не удалось. Дальнейшее сокращение вредных выбросов. Споры о насилии в отношении женщин

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Если бы это был футбольный матч, его итог мог бы быть таким: фермеры победили «Европейскую зелёную сделку» в серии пенальти. Или можно сказать, что Европейская комиссия покинула стадион после объявления на этой неделе об отзыве спорного закона, направленного на сокращение использования пестицидов во всем европейском блоке.

Так называемое Положение об устойчивом использовании, известное под аббревиатурой SUR, призвано наполовну избавить блок от пестицидов к 2030 году. Предложено также полностью запретить эти химикаты в зонах, которые должны быть экологически чистыми, таких как городские зелёные насаждения и объекты «Природа 2000». Там предполагается применять альтернативы с более низким уровнем риска.

Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась членам Европарламента, что закон заблокирован:

Комиссия предложила SUR с достойной целью снизить риски, связанные с химическими средствами защиты растений. Но предложение SUR стало символом поляризации. Оно было отклонено Европейским парламентом. В Совете также больше нет прогресса.

Амбициозная климатическая цель

Этот вопрос не исчезнет из политической повестки дня. Матч-реванш должен состояться только после европейских выборов в июне.

Чему также придется подождать до прихода к власти следующего состава Еврокомиссии, так это конкретным законодательным предложениям, которые обеспечат Союзу достижение новой климатической цели на 2040 год.

Об этом было объявлено на пленарной сессии Европарламента: поставлена цель сократить все выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнями 1990 года. Эта рекомендация, направленная на обеспечение климатической нейтральности, станет реальностью к середине столетия.

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра предупредил, что остаётся всё меньше времени для предотвращения катастрофического изменения климата планеты:

Мы продолжим предлагать нашей индустрии, бизнесу и финансовым учреждениям то, о чем они всегда просят: ясность и предсказуемость для их инвестиций. 2040 год кажется далёким, но чем раньше мы начнем планировать, чем раньше мы начнем работать над этим, тем лучше мы будем подготовлены, чтобы продолжить и в конечном итоге завершить это путешествие.

После этого заявления Еврокомиссии я поговорила с Линдой Калкер. Это исполнительный директор аналитического центра «Стратегические перспективы», занимающегося вопросами борьбы с изменением климата.

Euronews: Начнем с поставленной цели: к 2030 году уменьшить выбросы на 55% . Cейчас 2024 год, и ЕС пока сократил только на 30%. Так сможет ли он достичь этой цели через шесть лет?

Калкер: Я думаю, что мы на самом деле на правильном пути. За последние годы было построено очень много объектов, добывающих энергию из возобновляемых источников. Устанавливаются солнечные панели и ветряные станции. Это действительно хорошая тенденция для энергетического сектора. Мы также видим снижение некоторых цен на тепловые насосы и электромобили. Потребителю помогают переходить на новые технологии. Надо помнить, что законы об этом были приняты только в этом году. Столицам государств-членов требуется время для их реализации. Я предполагаю, что в течение следующих 2 или 3 лет на местах будет происходить гораздо больше таких событий.

Euronews: Что ж, это хорошие новости. Объявлена также цель на 2040 год - сокращение выбросов на 90%. С другой стороны, не названо никаких сроков поэтапного отказа от ископаемого топлива. Оставлены даже субсидий на эти виды топлива, на которые приходится львиная доля загрязняющих выбросов. Конкретные задачи не поставлены и перед сельским хозяйством, которое, как мы видели, очень активно в плане протестов. Как можно установить эти показатели для достижения?

Калкер: В европейских условиях это довольно сложно, потому что у нас есть углеродный рынок, который регулирует снижение выбросов, но не обязательно определяет, в какой конечной точке произойдет поэтапный отказ от угля или газа в энергетическом секторе. Однако мы считаем, что это действительно важно для справедливого перехода. Горняку необходимо знать, когда прекратит добычу его угольная шахта? Когда появится новая возможность трудоустройства? Кроме того, сельское хозяйство должно стать более устойчивым. Мы уже видим, особенно на юге Испании и юге Италии, что высока вероятность засухи, хотя сейчас только начало февраля. Так что от фермеров требуется больше участия в предотвращении изменений климата.

Euronews: Как, по вашему, война в Украине и всякие кризисы: энергетический кризис, кризис стоимости жизни, повлияют на эти очень амбициозные цели? Готовы ли правительство, граждане, экономические агенты предпринять необходимые усилия?

Калкер: Мы видели, как ответили на эти кризисы в Чешской республике и Польше. Там много граждан купили тепловые насосы, потому что их счета за энергию стали очень высокими. Страны ЕС должны переходить на производство зелёной стали, зелёного электричества, более экологически чистых продуктов. Теперь нужна благоприятная обстановка, чтобы объяснить, как следует реализовывать предложения Еврокомиссии о привлечении в эти сферы инвестиций. Есть необходимость в новой промышленной сделке. Я думаю, что нас ждут очень интересные дебаты о том, где можно создавать рабочие места, где можно создавать производство этих экологически чистых продуктов. Но для этого потребуется новая индустриальная стратегия для Европы.

Споры о насилии в отношении женщин

Страны-члены ЕС признают, что экологическая и промышленная политика – это области, которые особенно выигрывают от общеевропейского подхода к своим проблемам. Это же относится к более чувствительным сферам национальной компетенции, таким как уголовное право.

14 из 27 стран ЕС не позволили включить изнасилование в первый в истории Евросоюза закон о борьбе с насилием в отношении женщин. Не удалось прийти к единой интерпретации этого преступления, которое в первоначальном предложении Европейской комиссии определялось как секс без согласия.

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Тем не менее, представители правительств и Европейского парламента достигли соглашения об условиях защиты женщин от гендерного насилия, принудительных браков, обрезания и онлайн-травли."