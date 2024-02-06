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Брюссель предлагает сократить выбросы углекислого газа на 90% к 2040 году

Европейская комиссия хочет сократить выбросы CO2 на 90% к 2040 году
Европейская комиссия хочет сократить выбросы CO2 на 90% к 2040 году Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Gregoire Lory
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Еврокомиссия рекомендует продолжать усилия по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. Поставлена цель достичь углеродной нейтральности к середине века

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Главный орган исполнительной власти ЕС намечает путь к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для этого Еврокомиссия рекомендует полностью реализовать цели 2030 года, то есть сократить выбросы веществ, вызывающих парниковый эффект, на 55%. Перед ней стоит задача убедить как промышленность, так и общественность в необходимости продолжать усилия по защите климата.

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