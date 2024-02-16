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Италия: фермеры выступают против давления Брюсселя

протесты в Риме
протесты в Риме Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse
By Giorgia Orlandi
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Из центра Рима фермеры направили Еврокомиссии письмо протеста

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Не один, а целых три митинга провели в четверг в Риме итальянские фермеры. Более тысячи из них съехались в итальянскую столицу со всей страны. Группа CRA (Объединенные сельскохозяйственные комитеты) была главным организатором протеста. Ее активисты не причисляют себя ни к каким профсоюзам и выступают против брюссельского правления. Они приехали в итальянскую столицу, чтобы донести свое послание до Европейской комиссии.

Джузеппе Конвертини, CRA (Comitati riuniti agricoli):

"Фермеры не имеют права голоса в принятии решений, у них нет никаких договорных полномочий в отношении цен или политических решений, которые были навязаны сверху. В письме, которое мы только что отправили, мы просим европейские институты не вмешиваться в дела Италии".

Другие решили собраться у здания мэрии.

Джанни Фаббрис, президент "Altragricultura":

"Это спонтанное движение, люди вышли на улицы, потому что хотели этого и потому что оказались в беде. У них не осталось другого выхода. Люди, участвующие в протестах, представляют новое поколение фермеров, и все они хотят иметь возможность доверять будущему. Почему мы протестуем не в других местах, а здесь? Потому что мы не поддерживаем идею (как это делают другие группы), что правительство должно уйти в отставку".

Позже во второй половине дня сотни протестующих и их трактора собрались на римской площади Circo Massimo (площадь Большого цирка, у ипподрома) для заключительного митинга.

Сальваторе Куккьяра, фермер:

"Я надеюсь, что правительство прислушается к нам. Надеюсь, что между нами и ними может быть налажен диалог, иначе мы будем продолжать протестовать".

Джорджа Орланди, Euronews:

"Несмотря на уступки правительства, фермеры все еще протестуют. Это потому, что движение очень сильно разделено и внутри себя на разные фронты. В то время как одна сторона выражает удовлетворение достигнутыми успехами, другая продолжает выдвигать новые требования".

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