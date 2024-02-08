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Евросоюз не намерен вводить санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон Авторское право Lynne Sladky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Брюссель опроверг сообщения о том, что столицы ЕС рассматривает возможность введения санкций против Такера Карлсона. Этот американский полемист взял в Москве интервью у российского президента Владимира Путина

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В среду множество консервативных комментаторов ошибочно утверждали, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на поездки в свои страны  бывшего ведущего телеканала Fox News. Кремль подтвердил, что беседа Карлсона с российским президентом состоялась во вторник. Это первое интервью Путина западному журналисту с тех пор, как лидер РФ развязал тотальную войну против Украины.

Изначально об этом заявил американский журнал Newsweek, основываясь на словах действующих и бывших членов Европейского парламента. Они призвали страны-члены ЕС рассмотреть возможность введения санкций против Карлсона за то, что он выступает в качестве "рупора пропаганды" путинского режима.

Высказывания двух законодателей, не обладающих компетенцией предлагать или утверждать санкции, были ошибочно связаны с официальными планами ЕС по введению ограничительных мер в отношении Карлсона. Эти домыслы были усилены Элоном Маском. Владелец компании X назвал обвинения "тревожными", которые могут  "сильно оскорбить американскую общественность". Пост Маска собрал более 25 миллионов просмотров.

В четверг пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано пресёк бурные спекуляции: "В настоящее время в соответствующих органах ЕС не ведётся никаких обсуждений, связанных с этим конкретным лицом, американцем, который находится в Москве", - сказал он.

Но Стано подчеркнул, что блок способен вносить в чёрный список "пропагандистов", постоянно искажающих факты с целью подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Путаница возникла из-за комментариев евродепутата от Бельгии Ги Верхофстадта  и бывшего законодателя от Испании Луиса Гарикано. Оба они либералы. Верхофстадт заявил ранее на этой неделе в социальной сети X, что если Карлсон "помогает Путину заниматься дезинформацией", то ЕС должен рассмотреть вопрос о запрете поездок этого американца в Европу.

Бельгиец показал фотографию репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича за решеткой в Москве, заявив: "вот как выглядит настоящий журналист в России".

Платформа Маска X, ранее известная как Twitter, находится под юридическим контролем ЕС в связи с нарушениями правил Закона о цифровых услугах, касающихся распространения дезинформации и незаконного контента.

К оригинальной статье Newsweek не было добавлено никаких примечаний сообщества по проверке фактов.

Как принимаются решения о санкциях ЕС?

Санкции против отдельных лиц и компаний разрабатываются дипломатическим ведомством блока, Европейской службой внешних действий (EEAS), в зависимости от того, какой риск они создают для безопасности, интересов или фундаментальных ценностей ЕС.

Обсуждение ограничительных мер носит сугубо конфиденциальный характер и предполагает длительный торг между Брюсселем и другими столицами, пока не будет согласован окончательный список.

За два года после вторжения в Украину блок принял двенадцать пакетов санкций против России, включая запрет на поездки и замораживание активов почти 2 тыс физических и юридических лиц, в том числе банков, политических партий и медиа-организаций.

В чёрный список попали президент Путин и круг его ближайших соратников, министров и олигархов. Целый ряд поддерживаемых Кремлем медиа-организаций, таких как Спутник и RT, больше не могут вещать на территории ЕС.

Стано назвал Путина "хроническим лжецов. Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль и другие российские государственные и негосударственные структуры занимаются информационным манипулированием против ЕС.

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