Западу не удастся нанести России "стратегическое поражение" в Украине, предупредил российский президент.

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Владимир Путин заявил в большом интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, что Вашингтон должен признать интересы Москвы и убедить Киев сесть за стол переговоров.

Российский президент также отметил, что верит в возможность достижения соглашения об освобождении американского журналиста Эвана Гершковича, задержанного в России в марте прошлого года.

Интервью Путина, опубликованное в четверг вечером, стало его первой беседой с кем-либо из западных журналистов после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Российский лидер повторил множество уже давно известных его обоснований конфликта, включая то, что вторжение было необходимо для защиты русскоязычных жителей Украины и предотвращения угрозы РФ, которое несет вступление Киева в НАТО. Он вновь высказал мнение, что в украинском правительстве много неонацистов, а также свою точку зрения на историю соседней страны.

Поддерживающий экс-президента США и кандидата на грядущих выборах Дональда Трампа Карлсон часто критиковал действия американского правительства, направленные на поддержку Украины, и называл Владимира Зеленского "гонителем христиан" и "крысоподобным".

Кадр из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. 9 февраля 2024 года Gavriil Grigorov/Sputnik

Решение взять интервью у Путина подверглось широкой критике, причем Карлсон ошибочно утверждал, что никто из западных журналистов "не удосужился" поговорить с Путиным напрямую.

Сам Путин, похоже, только выиграет от того, что его интервью станет доступно более широкой аудитории в США, где растет усталость от войны, а попытки добиться увеличения помощи Киеву зашли в тупик в Конгрессе.

Российский лидер более получаса рассказывал об истории России, Литвы, Польши и Украины в монологе, начав с периода правления князя Олега в девятом веке.

Однако большая часть интервью была посвящена Украине, где уже почти два года идет война.

Путин обратил внимание на отказ Зеленского вести переговоры с Кремлем. Он заявил, что именно Вашингтон должен прекратить поставлять Украине оружие и убедить Киев, который он назвал "сателлитом" США, сесть за стол переговоров.

"Мы никогда не отказывались от переговоров", - сказал Путин. - Вы должны сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров".

Большинство украинцев считает, что страна должна продолжать сражаться с РФ до победы, чтобы российские войска были удалены с ее территории, согласно опросу Gallop.

Однако неясно, как можно договориться о прекращении войны, не уступив России часть южной и восточной Украины, с чем в стране не согласны.

Путин предупредил, что Западу никогда не удастся нанести России "стратегическое поражение" в Украине, и отверг обвинения в том, что Москва вынашивает планы нападения на Польшу и другие страны НАТО.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби так отреагировал на интервью Путина Карлсону после его анонсирования: "Помните, что вы слушаете Владимира Путина. Вы не должны принимать за чистую монету все, что он скажет".

Освобождение американских журналистов

Путин сильно ограничил свои контакты с зарубежными СМИ с тех пор, как начал войну.

Тем временем российские власти обрушились на независимые СМИ в самой России, вынудив некоторые издания закрыться, заблокировав другие. Многим журналистам пришлось покинуть страну.

Два корреспондента американских СМИ - Эван Гершкович (The Wall Street Journal) и Алсу Курмашева (RFE/RL) - находятся под арестом.

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Арестованный американский журналист Эван Гершкович, 26 января 2024 года. Alexander Zemlianichenko/AP

На вопрос Карлсона о том, освободит ли Россия Гершковича, Путин ответил, что Москва открыта для переговоров, но повторил, что журналист обвиняется в шпионаже (сам Гершкович это обвинение отвергает).

"Его поймали с поличным, когда он тайно получал секретную информацию", - сказал Путин, добавив однако, что не исключает, что журналист может вернуться на родину.

"Нет никакого табу на решение этого вопроса", - сказал Путин. - Мы готовы его решать. Но есть определенные условия, которые обсуждаются между спецслужбами. Я думаю, что договориться можно".

Он напомнил о человеке, отбывающем срок в тюрьме "союзной США страны" за "ликвидацию бандита", убивавшего российских солдат во время боевых действий на Кавказе. "Он укладывал на дороге наших пленных солдат, а затем проехал на своей машине по их головам... Но нашелся патриот, который устранил его в одной из европейских столиц", - сказал Карлсону Путин.

Российский президент не назвал имен, но, судя по всему, он имел в виду Вадима Красикова, россиянина, отбывающего пожизненное заключение в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили. Немецкие судьи, осудившие Красикова, заявили, что он действовал по приказу российских властей, которые предоставили ему поддельный паспорт и средства для совершения убийства.