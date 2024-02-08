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Европейским зелёным проектам нужен частный капитал

Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо
Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо Авторское право euronews
By Stefan Grobe
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Для строительства чистой экономики нужны частные капиталовложения. Об этом рассказала Euronews президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо

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Президент Европейского инвестиционного банка предупредила, что строительство в ЕС чистой экономики может оказаться под угрозой из-за отсутствия частных капиталовложений. Надя Кальвиньо вступила в эту должность в начале января. Бывший министр экономики Испании заявила, что возглавляемый ею банк поможет завоевать доверие инвесторов к таким проектам как использование  зелёного водорода или производство аккумуляторов. Они нужны, чтобы больше не жечь ископаемое топливо.  

Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо:

В условиях замедления экономической активности и повышения процентных ставок становится ясно, что компаниям придётся дважды подумать, прежде чем делать некоторые необходимые инвестиции. Бизнес действует в обстановке очень высокой неопределенности и геополитической напряженности, которые также ограничивает аппетит корпораций к риску. Именно поэтому ЕИБ играет важную роль в снижении рискованности инвестиций.

В последние недели тысячи фермеров провели выступления протеста по всему ЕС. Одним из их требований было упрощение правил, связанных с «Зелёной сделкой" стран-членов. Кальвиньо считает, что Банк должен помочь труженикам сельского хозяйства и всем гражданам в экологическом переходе:

Нам необходимо помочь аграрному сектору получить нужные ему инвестиций. Нам необходимо помочь тяжелой индустрии приспособиться к новым требованиям. Если мы хотим, чтобы этот процесс увенчался успехом, нужно предоставить гражданам доступ к зелёным технологиям. Есть вызовы, но есть и возможности.

По данным Кальвиньо, быстро растёт число компаний, вкладывающих значительные средства в повышение энергоэффективности. Успешно едёт термоизоляция живых домов. Её банк также будет играть ключевую роль в восстановлении Украины. Он уже инвестировал 2 миллиарда евро в разрушенную российским вторжением страну.

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