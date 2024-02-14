Брюссель перестаёт закупать газ у Москвы

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз отвыкает от российского ископаемого топлива. Урсула фон дер Ляйен добавила, что путинский энергетический "шантаж" только подтолкнул ЕС к "зелёному" переходу

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До того как президент России решился на полномасштабное вторжение в Украину, Евросоюз сильно зависел от импорта из РФ ископаемого топлива, особенно газа, который он получал по низким ценам через разветвленную сеть трубопроводов.

Но война заставила страны-члены ЕС отключать российское топливо от своей энергетической системы путем сочетания санкций (на нефть и уголь) и национальных инициатив (газ), направленных на то, чтобы лишить Кремль важного источника доходов.

"Два года назад каждая пятая единица энергии, потребляемой в Европейском союзе, приходилась на российское ископаемое топливо. Сегодня это одна из двадцати", - заявила во вторник председатель Европейской комиссии во время визита в Париж на празднование 50-летия Международного энергетического агентства.

"В целом в Европейском союзе мы получаем больше энергии из возобновляемых источников, чем из России. А в прошлом, в 2023 году, впервые в истории мы произвели больше электроэнергии от ветра и солнца, чем от газа, - продолжила Урсула фон дер Ляйен. -Так что попытка Путина шантажировать наш Союз потерпела полный крах. Напротив, он только подтолкнул "зеленый" переход".

Глава Еврокомиссии отметила, что, несмотря на усилия, предпринятые после энергетического кризиса 2022 года, глобальные темпы перехода на чистые технологии "всё ещё слишком медленные". Фон дер Ляйен призвала правительства по всему миру наращивать мощности возобновляемых источников энергии, мобилизовать "огромные" объёмы инвестиций, совместно разрабатывать сырьевые ресурсы и внедрять инновации.

"Старая экономика, основанная на использовании ископаемого топлива, - это зависимость. Новая экономика чистой энергии - это взаимозависимость", - сказала она.

Путь предстоит долгий: согласно последним данным Еврокомиссии, зависимость ЕС от российского газа снизилась с 45 % в 2021 году до 15 % в 2023 году, то есть его потребление значительно сократилось, но не прекратилось полностью.

Тот факт, что европейцы продолжают охотно покупать российский газ, либо через трубопроводы в Центральной Европе, либо через терминалы СПГ во Франции, Бельгии и Испании, вызывает постоянные трения между странами-членами. Некоторые из которых хотят, чтобы блок принял юридически обязывающий запрет на импорт, как это было сделано для избавления от российской морской нефти и угля.

Правительство Австрии признало, что зависимость страны от российского газа выросла с 76% в ноябре до 98% в декабре, что стало самым высоким показателем с начала вторжения в Украину. Министр энергетики Леонор Гевесслер обвинила в сложившейся ситуации контракт, подписанный ведущей австрийской энергетической компанией OMV с российской государственной монополией "Газпром", который рассчитан до 2040 года.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, не выполняют свою обязанность по снижению зависимости от российского газа в достаточной степени, - сказала Гевесслер. - Диверсификация импорта газа продвигается слишком медленно".