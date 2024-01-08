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Брюссель поощряет государственные инвестиции в зелёную экономику ЕС

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер и министр экономики Германии Роберт Хабек
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер и министр экономики Германии Роберт Хабек Авторское право Lukasz Kobus/ EU
By Stefan Grobe
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Сторонник свободного рынка Германия всё больше выступает за государственную помощь промышленности Евросоюза. Немецкое правительство решило субсидировать шведское производство аккумуляторов

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Европейская комиссия одобрила выделение ещё почти 4 миллиардов евро на развитие чистых технологий. Самый крупный из таких проектов реализует производитель электробатарей Northvolt. Эта шведская компания получила государственную помощь от Германии в размере 902 миллионов евро на строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей на севере ФРГ. Помощь Германии состоит из прямого гранта в 700 миллионов евро и кредитов под гарантию государства на 202 миллиона евро.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции надееется, что поддержка этого проекта ускорит переход ЕС к «зелёной» экономике.  

Маргрете Вестагер отмечает, без немецкой помощи Northvolt построила бы завод за пределами Европы:

Если бы мы ничего не сделали, то, как мы знаем из внутренних документов Northvolt, инвестиции были бы направлены в США. Но мы позволили стране-члену Евросоюза получить помощь сопоставимого размера, чтобы капиталы были вложены здесь.

Министр экономики Германии назвал помощь в строительстве завода в Швеции частью стратегии по поддержке европейской промышленностии. 

Роберт Хабек отметил также, что это уменьшит зависимость Союза от импортных энергоносителей:

Представьте, что мы будем полностью зависеть от поставок возобновляемой энергии, аккумуляторов, полупроводников от производителей в Китая или США. Это ведь угроза для будущего. Поэтому инвестиции, о которых мы говорим, – это вложения капитала в нашу экономическую безопасность.

Завод, который строящийся в городе Хайде, сможет производить в год аккумуляторы совокупной ёмкостью 60 ГВтч. Ими можно оборудовать от 800 тысяч до 1 миллиона электромобилей. Производство этих батарей начнётся в 2026 году и выйдет на полную мощность в 2029 году.

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