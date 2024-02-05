Фигурант потрясшего Европарламент коррупционного скандала пытается сорвать судебный процесс. Франческо Джорджи представил звукозапись своего разговора со следователем

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Новые улики содержатся в звуковом файле к которому получил доступ Euronews. В нём главный следователь ставит под сомнение достоверность признаний другого итальянца Антонио Панцери, который пошел на сделку со следствием. На жаргоне мафии такой коллаборант называется «пентито». Полицейский Чеферино Альварес-Родригес ссылается на слова этого бывшего евродепутата:

Не думайте, что поскольку он что-то говорит, а мы это записываем, мы верим ему. Мы не верим ничему, что он говорит. Мы очень хорошо знаем, что он нас обманывает, мы это знаем. Но все эти показания разлетятся в клочья. А он возьмет на себя ответственность. Я знаю, что он нам лжёт.

Франческо Джорджи это партнёр бывшего вице-спикера Европарламента от Греции Евы Кайли, у которой на брюссельской квартире было найдено много денег. Джорджи сделал запись на свой мобильный телефон во время визита старшего полицейского к нему домой в марте прошлого года. В разговоре Альварес-Родригес также жалуется на роль судей:

Я не доверяю судебной власти, потому что её дёргают за верёвки политики. Я не доверяю политикам, не доверяю Европейскому Союзу и не доверяю чиновникам ЕС. Никому. И чем больше времени проходит, тем больше это доказывает мою правоту.

Этот аудиофайл является частью набора доказательств, которые защита Джорджи представила в очередной попытке дискредитировать следствие по так называемому "Катаргейту". Шестерым людям по-прежнему предъявлены обвинения. Над ними должен состоятся суда по обвинению в подкупе для принятия Европейским парламентом политических решений в интересах таких стран, как Катар и Марокко.