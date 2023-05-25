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Бельгия

Обвиняемая в коррупции евродепутат Ева Кайли освобождена

Ева Кайли
Ева Кайли   -  Авторское право  SIMON WOHLFAHRT/AFP
 Viktoria Sinkevich  & Euronews

Депутата обвиняют в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и лоббировании интересов иностранных государств, таких как Катар и Марокко

Прокуратура Бельгии освободила из-под домашнего ареста бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли. 

Депутата обвиняют в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и лоббировании интересов иностранных государств, таких как Катар и Марокко. 

9 декабря 2022 года Кайли была арестована и провела в тюрьме 4 месяца. 

При обыске в ее доме были обнаружены сумки с деньгами на общую сумму 600 тысяч евро. Так же при попытке к бегству у отца Евы Кайли полиция изъяла чемодан с крупной суммой наличных.

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