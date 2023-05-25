Обвиняемая в коррупции евродепутат Ева Кайли освобождена

Депутата обвиняют в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и лоббировании интересов иностранных государств, таких как Катар и Марокко

Прокуратура Бельгии освободила из-под домашнего ареста бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли.

Депутата обвиняют в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и лоббировании интересов иностранных государств, таких как Катар и Марокко.

9 декабря 2022 года Кайли была арестована и провела в тюрьме 4 месяца.

При обыске в ее доме были обнаружены сумки с деньгами на общую сумму 600 тысяч евро. Так же при попытке к бегству у отца Евы Кайли полиция изъяла чемодан с крупной суммой наличных.