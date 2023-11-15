Год назад в связи со скандалом "Катаргейт" была арестована вице-спикер Европарламента. Адвокаты Евы Кайли говорят, что была нарушена её депутатская неприкосновенность. Гречанка ожидает суда на свободе

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Никак не затихает коррупционный скандал в Европейском парламенте о подкупе голосов богатыми арабскими странами, получивший название "Катаргейт". Прошел год после ареста вице-спикера Евы Кайли. С тех пор бельгийские власти эту гречанку освободили, но ограничили ей свободу передвижения. Адвокаты утверждают, что была нарушена её депутатская неприкоснованность и требуют от Европарламента полностью очистить доброе имя Евы Кайли.

Член её юридической команды Кристоф Маршан дал интервью Euronews:

«Европейский парламент обязан действовать прямо сейчас. Депутатам больше не нужно откладывать это дело на потом. Если они не будут действовать, то им грозят пагубные последствия. Мы считаем, что законодатели виноваты. Это личная вина людей, которые руководят парламентом и отказываются назначить слушания. Это персональная вина. Это нарушение законодательства ЕС».

После того, как в брюссельской квартире Кайли были обнаружены сотни тысяч евро, ей предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Утверждается, что она принимала наличные из Катара, а также из Марокко, с целью повлиять на политические решения Европарламента. Но ее адвокаты требуют теперь закрыть это дело из-за того, что они называют многочисленными ошибками, допущенными бельгийским следствием.

Свен Мари утверждает, что полиция плохо обращалась с его подзащитной:

«Это дело больше нельзя называть "Катаргейтом". С этим покончено. Нужно переименовать это дело в "Бельгиягейт". Секретные службы подготовили доклад, который они предоставили федеральному прокурору в апреле прошлого года. Очень важно, что Ева Кайли не упомянута в этом докладе. Её ни в чем не подозревали. Было много подозрений в отношении других людей, которые вначале не фигурировали в этом деле".

Юридическая команда Кайли обвиняет судью, который ранее руководил расследованием, в попытке выгородить других евродепутатов, якобы действительно вовлеченных в "Катаргейт". Адвокаты также решительно настаивают на полной невиновности гречанки. Бывший вице-спикер продолжает ходить на парламентские заседания, пока суд над ней откладывается.