В ходе визита в Варшаву главный дипломат Евросоюза сказал, что члены ЕС должны временно прекратить экспорт оружия в другие страны, кроме Украины. Жозеп Боррель также попросил больше поставлять ей боеприпасов

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"Самый быстрый, дешёвый и эффективный способ увеличить наши поставки боеприпасов в Украину - это прекратить их экспорт в третьи страны, - сказал Боррель. - Это то, что могут сделать только государства ЕС. Лучший способ продать больше Украине или бесплатно ей пожертвовать – это сказать остальным: «Пожалуйста, подождите; вы не воюете, вы можете потерпеть несколько месяцев. А перенаправить произведённые боеприпасы в Украину – это политическое решение, которое должны принять страны-члены".

В марте прошлого года Евросоюз пообещал Украине миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев. Но к концу 2023 года блок поставил всего 330 тыс снарядов, хотя Киев его неоднократно поторапливал.

Изначально в задержках винили неповоротивость военно-промышленного комплекса, перебои в логистических цепочках поставок и вялые инвестиции - это прямое следствие мирных лет, которыми Европа наслаждалась после окончания холодной войны.

Однако, по словам Борреля, индустриальные мощности больше не являются препятствием. Поставки в Украину сдерживаются тем, что европейские компании экспортируют оружие другим клиентам, которые не находятся в состоянии войны.

Боррель отметил, что, помимо 520 тыс артиллерийских снарядов, которые, по прогнозам, будут переданы к марту, европейские компании также продают оружие Украине "на коммерческой основе" и в "большом количестве", хотя он и не назвал цифр по "соображениям безопасности".

Картина неоднозначная: Евросоюзу удалось ассигновать 50 миллиардов евро на поддержание на плаву украинского государства. Но страны ЕС пока не выполнили все свои обещания о финансировании, хотя Германия удвоила свою военную поддержку до 8 миллиардов евро. Киев также всё ещё рассчитывает на помощь Вашингтона в размере 60 миллиардов долларов, которую задержала в Конгрессе Республиканская партия.

Между тем, профессор истории Католического университет Америки Майкл Киммейдж отмечает, что Россия, у которой больше рабочей силы, личного состава под ружьём и денег, не добилась каких-либо существенных успехов:

"Если посмотреть на украинскую сторону, можно увидите много проблем. Ключевые из них: человеческие ресурсы, нехватка кадров, недостаток внешней поддержки. А затем сложности противовоздушной обороны, которую Россия пытается всеми силами ослабить. Украинская ПВО не в самой лучшей форме.

И именно здесь так важна помощь Запада и, в частности, Соединённых Штатов. А если посмотреть на другую сторону, то за последние 14, 16, 18 месяцев Россия добилась очень незначительного прогресса на поле боя. Москва потратила огромное количество своих войск, чтобы взять Бахмут. Этот город до войны с 70-тысячным населением имеет очень сомнительное стратегическое значение. Причем россияне так и не завершили этой операции".

Евросоюз рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине на 5 миллиардов долларов. Поставки крупных партий оружия и боеприпасов запланированы на начало марта.