Жозеп Боррель: Война в Украине ускорила процесс расширения Евросоюза

Министры иностранных дел Евросоюза обсудили помощь Украине. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что война в ней ускорила процесс расширение Союза

На неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Испании вновь вспыхнула дискуссия о его дальнейшем расширении. Верховный представитель ЕС по внешней политике призвал их в течение месяца провести переговоры о перспективах членства с коллегами из Украины и Западных Балкан. Жозеп Боррель также сказал, что для этого процесса необходим определенный срок, но не стал называть конкретные даты:

РЕКЛАМА

«Я думаю, что война в Украине имела побочный эффект, заключающийся в ускорении процесса расширения. Членство в Евросоюзе, безусловно, необходимо заслужить. Но в то же время я думаю, что хорошо бы зафиксировать политическую цель, некий горизонт, чтобы придать импульс этому процессу. Со своей стороны, мы в ЕС тоже должны быть готовы к расширению, которое может привести к появлению ещё десяти членов в Европейском Союзе».

В связи с предстоящим распространением Евросоюза на Восток и Юг возникают вопросы о том, как это можно сделать, не подвергая риску весь союзный проект. Как это повлияет, например, на общий бюджет ЕС, который уже находится под давлением? Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Матье Друан признаёт, что словестных обещаний достаточно, но желающим вступить в Евросоюз предстоит ещё много работы:

«Будущие члены только сейчас осознают размах реформ, которые они должны провести. Они начинают понимать, что расширение ЕС изменит их самих, какие преимущества они получат, и какой вклад им нужно будет вносить в совместное с другими существование и развитие. Трудно представить, как сможет коренным образом перестроиться Украина. Мы видим, что её граждане по-настоящему преданы этому делу, они проделали огромный объём работы за один год, и это весьма впечатляет. Но пока не ясно, как ЕС планирует и дальше этому способствовать. Есть много вопросов по поводу системы принятия решений внутри ЕС, о том, как придётся изменять различные программы, например, по сельскому хозяйства, учитывая, что Украина является крупной аграрной страной».

Также широко обсуждалась материальная поддержка Украины. Жозеп Боррель признал, что Будапешт всё ещё возражает против предоставления восьмого транша военной помощи Киеву в размере 500 млн евро. Со своей стороны, Венгрия называет «неприемлемым» то, что её банк OTP внесён в список международных спонсоров войны. Она требует, чтобы это название было полностью исключено из украинского чёрного списка в качестве предварительного условия для разблокирования пакета военной помощи, деньги для которого поступят из Европейского фонда мира.