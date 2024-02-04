Украина надеется производить свои собственные беспилотники

By Euronews

Президент Зеленский вручил награды военным, потопившим российский корвет "Ивановец"

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Президент Зеленский в субботу вручил государственные награды сотрудникам спецслужб, участвовавшим в недавнем потоплении российского ракетного корвета "Ивановец". Сообщалось, что корабль был потоплен в ночь со среды на четверг в результате скоординированной атаки военно-морских беспилотников. Также президент встретился с родными погибших военных.

В субботу пресс-атташе ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Киев уже фактически наполовину сократил Черноморский флот России: по его словам, в начале 2022 года флот насчитывал около 80 кораблей и судов, а с тех пор 25 были потоплены и 15 серьезно повреждены.

В то время как Киев пытается найти способы, чтобы получить оборудование для отражения регулярных массированных атак беспилотников со стороны России, ему придется резко увеличить производство собственных БПЛА.

По данным WSJ, Украина намерена увеличить производство беспилотников "FPV" (Firs-Person View) до 1 миллиона единиц к концу года. Журналисты объясняют, что БПЛА нужны Киеву в дополнение к артиллерийским системам и снарядам, которых так не хватает, особенно в нынешней ситуации, когда возобновление помощи со стороны США под вопросом.

https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-plans-to-create-million-combat-drones-1707003806.html

Подчеркивается, что производство беспилотников может быть легко организовано на небольших импровизированных заводах в безопасных местах при обеспечении необходимой секретности.