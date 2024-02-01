Должностные лица в Брюсселе считают успешным наращивание производства снарядов и снабжение ими Киева, хотя и с опозданием. Но некоторые лидеры стран ЕС видят в отставании от графика поставок угрозу для обороноспособности не только Украины, но и Евросоюза

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Неспособность Европейского союза предоставить Украине в течение года обещанный миллион единиц боеприпасов не должна затмевать успешное пополнение украинских арсеналов, считают некоторые высокопоставленные деятели ЕС.

В марте прошлого года страны-члены ЕС одобрили план на 2 миллиарда евро по увеличению поставок предметов военного назначения в Украину. Они пообещали в течение 12 месяцев отправить ей миллион 155-миллиметровых снарядов для защиты от российского вторжения.

Но когда до установленного срока осталось менее двух месяцев, Верховный представитель по внешней политике и безопасности в среду признал, что цель не будет достигнута и что на данный момент было поставлено всего 330 тысяч единиц, в основном из имеющихся запасов стран ЕС.

Жозеп Боррель ожидает, что к марту блок выйдет на примерно 52% намеченного выпуска боеприпасов и передачи их Украине, а цель в один миллион будет достигнута только к концу года.

"Весь механизм европейской оборонной промышленности работает, заказы поступают и выполняются, - сказал Верховный представитель журналистам после неформальной встречи министров обороны в Брюсселе. - К концу года запланированные поставки превысят миллион, потому что на конвейере уже находятся 630 тыс единиц. Я думаю, мы должны быть вполне удовлетворены тем, чего нам удалось достичь, увеличив производственные мощности отрасли на 40%".

Еврокомиссар по внутреннему рынку также предпочел привлечь внимание к развитию оборонной промышленности, а не к достижению цели поставок в Украину.

"В марте прошлого года я взял на себя обязательство увеличить наши производственные мощности по боеприпасам, в основном калибра 155 мм, до одного миллиона в год, - сказал Тьерри Бретон в среду. - Сегодня мы уже находимся на этом уровне. Другими словами, мы на два месяца опережаем график наращивания мощностей по производству боеприпасов в Европе".

Призыв делать больше для обороны

Премьер-министр Эстонии была более осторожна в своих оценках, назвав отставание от графика поставок "тревожным звонком". Кая Каллас признала, однако, что "без этой амбициозной цели мы были бы в более уязвимом положении".

"Хорошо то, что производство боеприпасов в Европе утроилось, но конечно, этого недостаточно, - сказала она. - Это также показало, что оборонная готовность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть. Безусловно, это чёткий сигнал для всех, что мы все должны делать больше".

По данным Bloomberg, украинские войска испытывают "критическую" нехватку боеприпасов и имеют для ежедневного обстрела 1500-километровой линии фронта всего 2000 снарядов, что на 5000 меньше, чем минувшим летом.

В прошлом году Боррель предложил, чтобы страны-члены ЕС выделяли не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Но несколько государств, включая Германию, не согласны с этой цифрой. Они требуют, чтобы при этом учитывались их поставки Украине в двустороннем порядке.

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