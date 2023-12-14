Украинской армии не хватает боеприпасов

By Euronews

США и ЕС резко сократили военные поставки Украине. На фронте солдатам ВСУ не хватает боеприпасов.

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Украинским военным на фронте не хватает боеприпасов. Тот факт, что конгресс всё ещё не одобрил финансовую помощь Украине стал большой проблемой для президента США Джа Байдена, но прежде всего для украинской армии - в последнее время Соединенные Штаты сократили поставки снарядов Украине более чем на 30%.

Резко сократились поставки и из европейских стран. В Донбассе командир военного подразделения рассказал телеканалу France 2, что в прошлом году они получили в три-четыре раза больше снарядов из ЕС. Солдаты сражаются на войне, конца которой не видно, в стеснённых обстоятельствах.

Но не только международная поддержка беспокоит украинцев. В четверг в Киеве сотни людей вышли на демонстрацию с требованием большей поддержки вооруженных сил страны. Они хотят, чтобы киевские власти уделяли приоритетное внимание расходам на военные нужды в то время, когда на фронте гибнут их родные и друзья.