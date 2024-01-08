Шарль Мишель хочет досрочно покинуть пост главы Евросовета

Если Евросоюзу не удастся найти ему преемника в установленные сроки, то пост председателя Совета Европы займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Глава Европейского Совета объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на июньских выборах в Европарламент, что вызвало переполох в Брюсселе. В случае избрания Шарль Мишель покинет свой пост. Это значит, что у ЕС будет всего полгода на то, чтобы выбрать нового председателя Совета Европы. Если главам государств не удастся договориться по поводу преемника Мишеля, то в должности его сменит венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Объясняется это тем, что с июля по декабрь текущего года именно Венгрия будет председательствовать в Совете.

Согласно действующим правилам, должность председателя Евросовета нельзя совмещать с мандатом депутата Европейского парламента. Поэтому Мишелю придётся уйти в отставку. Как сообщается, крайний срок для этого - 16 июля.

Орбан же для Брюсселя - нежелательная кандидатура на пост главы высшего политического органа ЕС. Венгерский лидер известен своей антииммигрантской риторикой, его обвиняют в противлении политике блока и неуважении общеевропейских ценностей. Орбан неоднократно выступал против антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны сообщества.