Все меньше людей как в Израиле, так и в Палестине верили в идею "двух государств" и считали, что они не могут мирно сосуществовать - еще до терактов, произошедших неделю назад

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Общественные настроения среди населения как в Израиле, так и на контролируемых палестинцами территориях отдалились от идеи создания двух государств в регионе еще до того, как ХАМАС начал террористические атаки неделю назад.

Опросы общественного мнения, проведенные в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан, показали, что только каждый третий житель страны считает возможным политическое решение проблемы.

Людей спрашивали, можно ли найти путь к решению путем создания независимого палестинского государства и сможет ли оно мирно сосуществовать с Израилем.

Согласно результатам опроса, проведенного Pew Research Center, все большее число израильтян начинает сомневаться в осуществимости решения о двух государствах: только 35% респондентов верят в возможность мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Это на 15 процентных пунктов меньше, чем десять лет назад, и на сегодняшний день самый низкий показатель.

Примечательно, что настроения против решения о двух государствах значительно усилились среди израильтян-арабов по сравнению с израильтянами-евреями.

По сравнению с 2013 годом вера в такой подход среди арабских израильтян снизилась на 33%, а среди евреев - на 14%.

Однако опрос был проведен в апреле, а опубликован в сентябре, до начала войны между Израилем и ХАМАС, разразившейся после беспрецедентного теракта 7 октября.

Палестинцы не считают решение о двух государствах осуществимым

Согласно опросу, проведенному в сентябре Палестинским центром политики и социологических исследований, почти треть палестинцев сегодня выражает поддержку решению о двух государствах.

Несмотря на небольшой рост поддержки такого решения, большинство палестинцев по-прежнему считают, что это не выход.

Около 67% палестинцев выступают против двухгосударственного решения, называя в качестве основной причины своего скептицизма расширение поселений.

К тому же растущее несогласие с невыполнением соглашений Осло, подписанных в 1993 г. и призванных обеспечить "право палестинского народа на самоопределение", и применение Израилем принуждения на оккупированных территориях только усугубляют ситуацию.

Израильская армия препятствует мирному урегулированию и созданию палестинского государства, заявил в интервью Euronews Хассан Альбалави, заместитель главы представительства Палестины при Европейском Союзе.

В качестве основной причины разворачивающегося насилия он назвал систематическое преследование палестинцев израильскими властями, сославшись на отсутствие международного вмешательства в привлечение Израиля к ответственности.

"Когда Израиль нападает, когда Израиль оккупирует, когда Израиль колонизирует, когда Израиль окружает Газу, вы (Европа) скажете, что Израиль защищается?" - добавил он.

Это нашло отражение в последнем опросе, который показал, что палестинцы все меньше верят в переговоры как средство создания суверенного государства.

Среди палестинских граждан 53% выступают за вооруженную борьбу за создание независимого государства и борьбу с оккупацией. Это на 12% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в то же время в 2022 году.

Этот рост произошел на фоне снижения доверия к дипломатии и переговорам: согласно тому же опросу, палестинцев, которые рассчитывают на них как на решение проблемы стало меньше на 10%.