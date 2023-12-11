Евросоюз рассматривает санкции против израильских поселенцев

Евросоюз рассматривает возможность сдерживания агрессивно ведущих себя еврейских поселенцев на Западном Берегу Иордана. Они могут быть наказаны такими мерами, как запрет на выдачу им виз и более строгим контролем за импортом их продукции

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После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября наблюдался рост враждебных действий в отношении палестинцев, включая разрушение их школ, домов и принудительное изгнание их со своей земли. По данным израильских общественных организаций, за это время более 255 арабов были убиты в результате насилия со стороны поселенцев.

Некоторые страны, включая Францию, Бельгию и Ирландию, заявляют, что готовы применить санкции к поселенцам в одностороннем порядке, если не будет полного соглашения на уровне ЕС:

Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин:

Я думаю, мы должны четко дать понять Европейскому Союзу, что мы никоим образом и явно не считаем такое поведение приемлемым. И мы должны принять меры, чтобы продемонстрировать как символически, так и реально, нашу оппозицию к происходящему сейчас на Западном Берегу.

Маловероятно, что весь Евросоюз согласился на санкции такого рода, поскольку для этого требуется единогласие стран-членов. И это несмотря на то, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель неоднократно осуждал насилие со стороны поселенцев. США также заявили, что введут против них ограничительные меры.

Директор Центра европейской политики Георг Рикелес:

_В каком-то смысле ЕС призван отстаивать фундаментальные международные ценности, в которые мы верим и в наши дни. А, к примеру, США готовы делить с Израилем эти ценности, но до определенного предела. Даже Государственный департамент зашел так далеко, что сказал: «Нам нужно наложить санкции на поселенцев, которые сегодня совершают насильственные преступления». Раз уж Госдепартамент США может пойти на такое, то будет большим разочарованием, если Европа не продемонстрирует _способности действовать подобным образом и объединёнными усилиями.

Рассматриваемый Евросозом новый санкционный режим также направлен против высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. ЕС уже признал его террористической организацией.