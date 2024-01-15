Глава Европарламента поддержала в нём конструктивное центристское большинство. Роберта Метсола призывает избирателей проголосовать за проевропейские силы, а не за популистские и экстремистские партии.

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Начавшийся год будет для ЕС особенно важным из-за проходящих каждые 5 лет выборов в Европейский парламент. Об этом его Председатель рассказала в интервью корреспонденту Euronews на первой пленарной сессии нового года в Страсбурге. Роберта Метсола воспользовалась случаем, чтобы пригласить всех граждан прийти на избирательные участки в июне и отдать свои голоса за проевропейские силы, а не за крепнующие популистские и экстремистские партии:

Эти пять лет, которые только что прошли, были непростыми. Следующие пять лет не будут легче. Но демократия требует, чтобы вы избирали, и если вы избираете, на вас лежит ответственность. Куда вы хотите, чтобы шла Европа? Европа столкнется с большими проблемами популизма, экстремизма, нетерпимости. Но за последние годы Европа показала себя беспрецедентно единой. Давайте продолжим идти по этому пути. Только граждане могут выбрать этот путь вперёд.

Метсола сказала, что под её председательством «образовалось беспрецедентное единство в политическом центре", где большинство составили консерваторы, социалисты, либералы и зелёные. Но ситуация может измениться после июньского голосования.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе спросил: Вы обеспокоены подъёмом крайне правых сил по всей Европе?

Председатель Европарламента Роберта Метсола ответила:

Меня беспокоит то, что будет, если мы, как часть проевропейского конструктивного большинства в центре, не обратимся к нашим избирателям. Тогда наши избиратели могут почувствовать, что у них нет выбора, что они могут только отступить на периферию, к тем людям, которые хотят разрушать, а не строить. Поэтому вместо того, чтобы говорить о страхе, я буду говорить о вызове, который брошен всем нами. Я буду говорить об ответственности, которую мы все несём за то, чтобы убедить граждан голосовать за нас. Мы - центристы и сторонники Европы, которые хотят, чтобы её граждане продолжали голосовать за нас. Мы хотим, чтобы Европа продолжала расти и интегрироваться дальше.

Винченцо Дженовезе: Выборы состоятся после так называемого "Катаргейта", вероятно, самого большого скандала в истории европейских институтов. Чувствуете ли вы, что это может подорвать доверие людей к ЕС?

Роберта Метсола: Надеюсь, в следующем мандате новые члены Европейского парламента будут уверены, что наши структуры сильны и наши правила соблюдаются. За последний год мы проделали большую работу, и я хочу, чтобы о нас судили по ней, а не по каким-то обвинениям в отношении небольшого числа лиц.